Hohen Neuendorf

Wie die Polizei mitteilte wurde durch einen Bürgerhinweis am Freitagabend (11. Oktober) gegen 19.35 Uhr bekannt, dass soeben ein Mann am Supermarkt im Backofenweg in einen roten Kia Picanto stieg, losfuhr und vermutlich betrunken sei. Durch sofort eingesetzte Beamte konnte der PKW in der Fritz-Reuter-Straße angehalten und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrer unter Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Durch die Beamten wurde eine Blutprobe veranlasst, entsprechende Unterlagen gefertigt und der Führerschein sichergestellt.

Von MAZonline