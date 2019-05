Hennigsdorf

Zeugen meldeten am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr der Polizei, dass zwei Männer offensichtlich in eine Kita am Adolph-Kolping-Platz in Hennigsdorf einbrechen wollen. Einer der Männer mache sich an der Eingangstür zu schaffen, der andere stehe Schmiere.

Einer der Täter konnte entkommen

Als Beamte vor Ort eintrafen, ergriff die Täter die Flucht. Einer von ihnen, ein 42-jähriger Ukrainer, konnte in der Krummen Straße/Ecke Feldstraße gestellt werden. Der andere Mann rannte über ein angrenzendes Bahngelände davon und konnte trotz Einsatzes eines Fährtenhundes nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Einbruchspuren gesichert

An der Kita konnte die Polizei Einbruchspuren sichern. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht, was dem schnellen Handeln von Zeugen, die umgehend die Polizei alarmiert hatten, zu verdanken ist.

Von MAZonline