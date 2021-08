Zeuthen

Ein Opel-Fahrer (52) stieß am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz in der Goethe-Straße in Zeuthen mit einem Mercedes zusammen und fuhr weiter. Der Schaden betrug rund 2.000 Euro. Beamte fassten später den Mann. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab 2,81 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Von MAZonline