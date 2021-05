Zeuthen

Der Fahrer eines Fiat-Wohnmobils war am Dienstagnachmittag in der Miersdorfer Chaussee in Zeuthen einem schwarzen Mercedes im Gegenverkehr ausgewichen und kam von der Straße ab. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Der Schaden liegt bei rund 8.000 Euro. Der Mann im Mercedes beging Fahrerflucht.

Von MAZonline