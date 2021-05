Zeuthen

Rettungskräfte und Polizei eilten am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Otto-Nagel-Straße: Beim Zusammenstoß zweier Radler an der Ecke zum Flutgraben trug ein 59-Jähriger Verletzungen davon, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Eine 56-Jährige hatte leichte Verletzungen erlitten.

Von MAZonline