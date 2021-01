Zossen

Polizisten kontrollierten am Mittwochmittag einen VW-Fahrer (31) in der Baruther Straße. Ein Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis an. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Von MAZonline