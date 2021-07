Zossen

Eine Mitarbeiterin eines Verbrauchermarkt in der Stubenrauchstraße in Zossen beobachtete am Donnerstagnachmittag drei Männer, diese Kosmetik– und Drogerieartikel stahlen und flüchteten. Polizisten stellten das Trio nach Zeugenhinweisen am Bahnhof. In ihren Rucksäcken wurde sogar noch Diebesgut aus einem anderen Geschäft gefunden. Es wurden insgesamt Waren im Wert von etwa 180 Euro entwendet. Die drei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Von MAZonline