Zossen

Jugendliche bewarfen laut einer Zeugin am Dienstagnachmittag vorbeifahrende Autos in der Glienicker Straße mit Schneebällen. Polizisten stellten sie zur Rede und übergaben sie an ihre Eltern. Trotz des gefährlichen Eingriffs in den Verkehr ist kein Schaden entstanden.

Von MAZonline