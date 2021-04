Zossen

Unbekannte Täter haben in der Straße Am Kietz einen elektrischen Krankenfahrstuhl gestohlen. Dieser war auf dem Grundstück unter einem Carport an der Ladestation abgestellt. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl Donnerstagmittag. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter Telefon 03371/ 60 00.

