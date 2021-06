Zossen

Eine 77-Jährige aus Zossen hat am Wochenende im Revier Anzeige wegen Betrugs erstattet. Längere Zeit hatte sie Besuch verschiedener Vertreter eines angeblichen Buchvertriebs erhalten und Kaufverträge in Höhe von mehreren Zehntausend Euro abgeschlossen. Die Unbekannten hatten die Bücher als hochwertige Faksimiles und Wertanlagen angepriesen. Dem war nicht so.

Von MAZonline