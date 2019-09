Sachsenhausen

Zwei 13-jährige Jungen sind am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Bahnhof in Sachsenhausen in Streit geraten. Der Grund dafür ist bislang nicht bekannt. Laut Polizei soll einer der beiden dem anderen auf den Kopf geschlagen haben, so dass dieser mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

