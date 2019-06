Kremmen

In den Abendstunden am Montag kam es in der Asylbewerberunterkunft in der Berliner Straße in Kremmen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 33 und 23 Jahre alten Syrern.

Wie die Polizei berichtet, ging die erst verbale Auseinandersetzung schnell in eine wechselseitige Körperverletzung über, bei welcher Mobiliar ihres gemeinsam bewohnten Zimmers als Schlagwerkzeug eingesetzt wurde.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt, der 33-Jährige musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Syrer wurden im Anschluss in der Unterkunft getrennt voneinander untergebracht.

Von MAZonline