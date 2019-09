Liebenwalde

Auf dem Grundstück in Liebenwalde haben Polizeibeamte am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr nach dem entsprechenden Hinweis eines Zeugen zehn knapp zwei Meter hohe Hanfpflanzen entdeckt und sichergestellt. Der Eigentümer gab an, dass es sich um die Pflanzen seines 26-jährigen Sohnes handelte.

Daraufhin nahmen die Beamten ein von dem Oberhaveler genutztes Zimmer in Augenschein. Dort wurden entsprechende Utensilien und mehrere szenetypische Behältnisse sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

Von MAZonline