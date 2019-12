Zehdenick

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonnabend (30. November) bis Montag (2. Dezember) in einen Schuppen im Grünen Weg in Zehdenick ein. Sie entwendeten zwei Mopeds der Marke Simson, eine Schwalbe und eine S51. Wie die Täter in den Schuppen gelangten ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet und die Mopeds zur Fahndung ausgeschrieben. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 3000 Euro.

Von MAZonline