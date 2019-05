Oranienburg

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad ist es am Sonntag gegen 13.40 Uhr in der Luisenstraße in Oranienburg gekommen. Als ein 52-jähriger Audi-Fahrer aus dem Kreis Oberhavel abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Motorrad der Marke BMW aus Berlin. Auf dem Motorrad saß ein 42-jähriger Mann, auf dem Soziusplatz fuhr ein zwölfjähriges Kind mit. Die beiden Personen auf dem Motorrad wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Um einen Notarzt an den Unfallort zu bringen, kam ein Hubschrauber zum Einsatz, der bei Kaufland landete.

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr einsatzbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12 000 Euro geschätzt.

Von MAZonline