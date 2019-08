Hohen Neuendorf

Gleich zwei Motorräder sind am Donnerstagmorgen in Hohen Neuendorf als gestohlen gemeldet worden. Dabei handelt es sich zum einen um eine Honda mit dem Kennzeichen OHV-TL 94. Der 24-jährige Besitzer hatte die Maschine am Abend zuvor in der Eichenallee in die Einfahrt eines Reihenhauses gestellt und auch gesichert. Als er am nächsten Morgen losfahren wollte, war das Motorrad verschwunden. Der Schaden wird mit rund 6000 Euro beziffert. Die Honda war im Februar 2018 zugelassen worden.

Aus der Rosenthaler Straße wurde ein Motorrad der Marke Kawasaki ZR 750 L gestohlen. Der Eigentümer kann die Tatzeit nach Auskunft der Polizei auf die beiden Stunden zwischen 6 und 8 Uhr begrenzen. Die gesicherte Maschine mit dem Kennzeichen OHV-K 750 war am Straßenrand abgestellt worden. Auffällig an der Kawasaki sind die schwarz-roten Brems- und Kupplungshebel sowie ein Aufkleber im Frontbereich auf dem die Zahl 413 steht. Auch in diesem Fall wird die Schadenssumme auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat nach beiden Motorrädern Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Von MAZonline