Hennigsdorf

Zwei Personengruppen sollen am Montag auf dem Rathausplatz in Hennigsdorf aneinander geraten sein. So wurde es der Polizei gegen 14.50 Uhr gemeldet. Zunächst sei die Auseinandersetzung verbaler Natur gewesen. Als plötzlich eine Person ein Messer zog, hätten alle Beteiligten, die südländisches Aussehen gehabt haben sollen, die Flucht ergriffen und seien in verschiedene Richtungen davongelaufen.

Vor Ort konnten die Beamten bei ihrem Eintreffen keine Tatbeteiligten mehr feststellen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 03301/85 10 zu melden.

Von MAZonline