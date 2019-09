Oranienburg/Oberkrämer

Zu zwei Unfällen in kurzer Folge ist es am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen dem Autobahnkreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer, gekommen.

Beim ersten Unfall fuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Pkw Daimler-Chrysler infolge unangepasster Geschwindigkeit auf einen vor ihr fahrenden VW auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Kleintransporter fährt in der ungesicherten Unfallstelle auf

Kurz danach fuhr dann infolge unangepasster Geschwindigkeit ein 45-jähriger Mann mit einem Kleintransporter vom Typ Mercedes-Benz in die noch ungesicherte Unfallstelle und auf den DaimlerChrysler auf. Dabei wurde dann die 51-jährige Fahrzeugführerin verletzt. Sie kam zur ärztlichen Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus.

Lange Staus über das Kreuz Oranienburg hinaus

Bei dem ersten Unfall entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Beim zweiten Unfall wird die Schadenssumme mit 6000 Euro beziffert. Aufgrund der Tatsache, dass die Unfälle im Arbeitsstellenbereich der Bundesautobahn lagen und sich die Maßnahmen der Rettung und Bergung kompliziert gestalteten, kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen mit Rückstauerscheinungen über das Autobahnkreuz Oranienburg hinaus bis zur Anschlussstelle Birkenwerder.

Von MAZonline