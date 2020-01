Rhinow/Rathenow

Unbekannte haben am Sonntag zwei Zigarettenautomaten im Havelland gesprengt.

In Rhinow entdeckten Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen einen zerstörten Automaten in der Mittelstraße. Hier wurde eine unbekannte Menge Bargeld und Zigaretten entwendet.

In der Bammer Landstraße in Rathenow hörten mehrere Zeugen am Sonntagabend einen lauten Knall und riefen die Polizei. Hier hatten Unbekannte ebenfalls einen Zigarettenautomaten gesprengt und eine unbekannte Menge Bargeld und Zigaretten gestohlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich brachte keinen Erfolg. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft.

Von MAZ