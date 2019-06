Hohen Neuendorf

Zu einem Unfall mit drei verletzten Zweiradfahrern ist es am Freitagabend gegen 17.20 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf gekommen. An einer Straßeneinengung im Brückenbereich wollte ein 51-jähriger Rollerfahrer mit einem 42-jährigen Sozius hinter sich an einem Pkw vorbeifahren. Aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung kam ein Pkw Opel und bremste vor der Straßeneinengung ab. Dies bemerkte ein nachfolgender 26-jähriger Kradfahrer offensichtlich zu spät, wollte dem Opel ausweichen und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegen kommenden Rollerfahrer kollidierte.

Die Kollision der beiden Zweiräder ereignete sich an einer Straßeneinengung in der Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Beide Zweiradfahrer kamen dabei zu Fall. Der 26-jährige Kradfahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Hennigsdorf gebracht. Der 51-jährige Rollerfahrer und sein 42-jähriger Sozius wurden ebenfalls leicht verletzt und in Krankenhäusern jeweils ambulant behandelt.

Von MAZonline