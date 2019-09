Zehdenick

Ein zwölfjähriger Junge hat am Freitag gegen 18.30 Uhr die Absicht, mit seinem Fahrrad die Straße des Friedens in Zehdenick zu überqueren und stieß dabei mit einem Pkw VW zusammen. Der laut Polizei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzte Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 43-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt.

Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wurde mit 1100 Euro beziffert.

Von MAZonline