Oranienburg

Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei Samstagnacht (30. November) gegen 23:40 Uhr mit, dass soeben ein betrunkener Mann in seinen Pkw Peugeot stieg und versuchte, diesen aus einer Parklücke am Robert-Koch-Platz zu fahren, was ihm sichtlich Schwierigkeiten bereitet , aber schließlich gelang. Der Fahrer sei dann, mit kurzen Anhalten, sehr langsam weitergefahren. Auf dem Parkplatz in der Birkenallee konnte der Pkw kurze Zeit später durch Polizeibeamte beim Einparken angetroffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 41-jährigen Fahrer einen Wert von 1,93 Promille. Die Beamten ließen eine Blutentnahme durchführen und Untersagten die Weiterfahrt.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline