Hennigsdorf

Gleich fünf Senioren aus Hennigsdorf meldeten sich am Montagabend bei der Polizei, um einen versuchten Telefonbetrug anzuzeigen. In allen fünf Fällen meldete sich ein Mann am Telefon und gab sich als Polizeibeamter aus. Er versuchte die Senioren durch die üblichen Geschichten zu Auskünften über Wertgegenstände und Bargeld zu bringen. „Die Oberhaveler durchschauten diese Masche und gaben keine persönlichen Daten preis“, sagte Ariane Feierbach von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Im Anschluss verständigten die Senioren die Polizei, welche die Strafanzeigen aufnahm. Ein Schaden entstand keinem der Angerufenen.

Von MAZonline