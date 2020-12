Mittelmark

Während des Warnstreiks im Herbst im kreiseigenen Verkehrsunternehmen Regiobus hat die Unternehmensführung eine Streikbrecherprämie von 100 Euro ausgelobt. Zwar verleitete das Geld nur wenige Busfahrer dazu sich im morgendlichen Schul- und Berufsverkehr ans Steuer zu setzen, doch hat die angebotene Zahlung ein politisches Nachspiel.

Anfrage an Verwaltung

So ist für die SPD-Kreistagsabgeordnete Claudia Eller-Funke solch eine Streikbrecherprämie in einem Unternehmen, dessen einziger Gesellschafter der Landkreis ist, ein Unding. In einer Anfrage an die Verwaltung wollte die Abgeordnete unter anderem wissen, welche Vorkehrungen der Kreis trifft, damit sich diese Auslobung bei künftigen Arbeitskampfmaßnahmen nicht wiederholt.

Kreistagsabgeordnete Claudia Eller-Funke (SPD) Quelle: Dirk Pagels

Dagegen sieht das Landratsamt mit Verweis auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts in der Zahlung einer „Streikbruchprämie“ ein „zulässiges Kampfmittel im Streit von Tarifpartnern“, wie es in einer vom Fachbereich Innerer Service formulierten und von Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) unterzeichneten Antwort heißt. Tatsächlich gab es im Vorfeld der Streikaktion die Rückendeckung der Kreisverwaltung für Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig, um arbeitswilligen Busfahrern eine Prämie anzubieten. Die Reaktion der Belegschaft war jedoch verhalten.

Schlechter Tarifvertrag

„90 Prozent der Busse blieben in den Depots. Die ausgelobte Streikbrecherprämie von 100 Euro pro Streiktag hat einige Mitarbeiter erst recht dazu gebracht am Streik teilzunehmen. Die Beschäftigten waren recht eindeutig in ihren Aussagen. Sie fanden das doch sehr beschämend und unnötig“, berichtet Betriebsratsvorsitzender Holger Schiffbauer in der quartalsweise erscheinenden Zeitung Mittelmark links. Seiner Ansicht nach ist der Tarifvertrag Bandenburg der bundesweit schlechteste. Im Vergleich zu anderen Stundenlöhnen und 13. Monatsgehältern würden den Regiobus-Fahrern rund 1500 Euro im Jahr fehlen, so Schiffbauer. Er wirft der Geschäftsführung Unglaubwürdigkeit vor, weil diese selbst immer wieder betont habe, wie unverständlich der niedrige Lohn der Brandenburger Busfahrer im Gegensatz zu Busfahrern in den alten Bundesländern sei.

Beim Warnstreik standen die allermeisten Busse von Regiobus still. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Landkreis verteidigt dagegen die ausgelobte Prämie. „Ziel der Maßnahme war ausschließlich, den betrieblichen Ablauf so wenig wie möglich zu stören und damit die öffentliche Beförderungsaufgabe soweit wie möglich zu erfüllen“, heißt es in der Antwort an die Abgeordnete Claudia Eller-Funke weiter. Entgegen jahrelanger Gepflogenheiten sei bereits im ersten Schritt der Tarifverhandlungen auf einen 24-Stunden-Warnstreik gesetzt worden. Nach der Geschäftsordnung der Gesellschaft ist der Aufsichtsrat in dieser Angelegenheit nicht zuständig. Mehrausgaben sind mit der Prämie nicht eingetreten, weil diese Ausgaben durch Nichtzahlung von Löhnen an Streikende kompensiert wurden. Auch für die Zukunft schließt die Verwaltung die Anwendung von Arbeitskampfmitteln nicht aus. „Streik und Streikbruchprämie sind legitime Mittel in der Tarifauseinandersetzung. Wir haben den Öffentlichen Personennahverkehr abzusichern. Dabei denken wir auch an jene Mitarbeiter, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind“, sagte der amtierende Landrat Christian Stein ( CDU) am Donnerstag auf der Kreistagssitzung. Eller-Funke zeigte sich mit der Antwort nicht vollständig zufrieden. Ihre Nachfrage, ab welcher geringeren Streikzeit der Landkreis und Regiobus auf Streikbrecherprämien verzichten würden, blieb unbeantwortet.

Von Frank Bürstenbinder