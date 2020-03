20 Mittelmärker mit Coronavirus infiziert – Testkapazitäten im Landkreis werden ausgebaut

Mittelmark

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind bis Donnerstagabend sechs weitere bestätigte Corona-Fälle bekanntgeworden. Infiziert haben sich zwei Menschen aus Treuenbrietzen und zwei aus der Gemeinde Schwielowsee, jeweils einen neuen Corona-Fall gibt es in Kleinmachnow und Wusterwitz. „Insgesamt sind damit 20 Personen erkrankt, jedoch niemand mit schweren Symptomen“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Die Zahl der Verdachtsfälle ist hingegen von rund 170 auf 130 gesunken. „Das dürfte daran liegen, dass für die ersten Corona-Verdachtsfälle inzwischen negative Testergebnisse vorliegen, sie also nicht infiziert sind. Und einige sind aus der 14-tägigen Quarantäne heraus“, so Schwinzert.

Zwei weitere Teststationen

Unterdessen sind in Potsdam-Mittelmark zwei weitere Teststationen für begründete Corona-Verdachtsfälle geöffnet worden. Neu hinzugekommen ist eine Teststelle in Lehnin, die sich in der Tagesklinik des Evangelischen Diakonissenhauses am Klosterkirchplatz 6 befindet. Seit Mittwoch wird auch in einem Zelt des Technischen Hilfswerks ( THW) in Bad Belzig getestet, das in der Niemegker Straße 38 als Anlaufstelle der Praxis Dr. Schulze-Köhn in Zusammenarbeit mit dem Ernst-von-Bergmann Klinikum Bad Belzig eingerichtet wurde.

Geplantes Testzentrum in Teltow wird nicht eingerichtet

Die geplante Teststation in Teltow wird hingegen nicht installiert. Der Kreissprecher verweist auf Abstreichstellen in der Region. „Hierzu ist das Krankenhaus Ludwigsfelde bereits eingerichtet“, sagte er.

Neben den zwei neuen Teststationen gibt es auch eine Anlaufstelle in der Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums in Werder, die am Mittwoch öffnete. Sie ist ausdrücklich auch für Menschen aus dem Raum Werder mit Atemwegsinfektionen gedacht, damit sie nicht in Arztpraxen gehen. „Ziel ist es, den möglichen Kontakt von Werderaner Hausarztpraxen und deren Patienten mit potenziellen Corona-Fällen zu vermeiden beziehungsweise auszuschließen“, so Stadtsprecher Henry Klix. Schon etwas länger am Netz ist die Teststation Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen, die ausschließlich begründeten Corona-Verdachtsfällen vorbehalten ist.

Wer wird getestet?

Wer kommt für einen Test in Frage? „Nach Rücksprache mit dem Hausarzt erfolgt eine Testung generell entsprechend der epidemiologischen Falldefinition des Robert-Koch-Institutes.“ Das heißt: „Wer Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall hatte und Symptome hat, wer aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist und Symptome hat und wer eindeutige für Corona typische Symptome zeigt und durch Entscheidung des Arztes getestet werden muss.“

Die Auswertung wird laut Schwinzert von den Teststellen vorgenommen, da dort auch die Laborergebnisse ankommen. „Das Gesundheitsamt wird bei positiver Testung umgehend informiert. In der Regel dauert es zwei bis vier Tage, bis die Testergebnisse vorliegen, je nach Belastung des Labors“, sagte er. Und: „Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt und keine Symptome zeigt, sollte zu Hause bleiben. Bitte dies immer mit dem Arbeitgeber absprechen und auch dem Gesundheitsamt melden. Das Gesundheitsamt wird den Fall überprüfen und relevante Bereiche abfragen. Dann kann auch eine häusliche Quarantäne angeordnet werden“, so Schwinzert.

Landkreis verstärkt das Team der Corona-Hotline

Der Landkreis hat derweil sein Team für die Corona-Hotline (033841/91 111) personell verstärkt. „Insgesamt stehen nun 8 Kolleginnen und Kollegen für Fragen telefonisch zur Verfügung. Die Servicezeit wird in Kürze ausgedehnt“, sagte er.

Von Jens Steglich