9/11 wird eine Potsdamerin wohl nie vergessen: Ebony Morczinek verpasste an ihrem Geburtstag den Zug zum Büro im World Trade Center – eine lebensrettende Verspätung. Und auch bei Feuerwehrleuten aus New York hat sich die Erinnerung an den Terrorangriff angebrannt. Kathrin Heilmann aus Kleinmachnow sprach mit ihnen.