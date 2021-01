Mittelmark

Das Jugendamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark hat im vorigen Jahr 144,571 Millionen Euro ausgegeben. Das teilt Bernd Schade, Fachbereichsleiter für Soziales im Landratsamt in Bad Belzig, auf MAZ-Anfrage mit. 2019 lagen die Ausgaben bei 135,7 Millionen Euro. Grund für die Erhöhung um fast 8,9 Millionen Euro sind über drei Millionen Euro mehr für Kindertagesstätten. Die Eingliederungshilfe für Jugendliche in Höhe von knapp 6 Millionen Euro ist 2020 vom Sozialamt ins Jugendamt verlegt worden, sodass auch diese Position nun die Ausgaben des Jugendamtes erhöht.

Die MAZ erläutert, wohin diese Millionensummen geflossen sind. Nach Angaben von Bernd Schade ist ein Großteil des Geldes, rund 80 Prozent, an die Kindertagesstätten und Tagespflege gegangen. 16,6 Millionen Euro haben 2020 junge Mütter und Väter als Elterngeld erhalten. Wegen säumiger Unterhaltszahler half das Jugendamt Alleinerziehenden mit 4,4 Millionen Euro.

Mehr als ein Fünftel des Kreisbudgets

Das Jugendamt belegt eine der Hauptausgabepositionen in der Kreisverwaltung. Zum Vergleich: Für 2021 sind Gesamtausgaben des Landkreises von 558 Millionen Euro geplant. Das entspricht über eine halbe Milliarde Euro.

Das Jugendamt besteht aus zwei Fachdiensten: jenem für die Finanzhilfen für Familien und dem für Kinder, Jugend und Familie.

Der Fachdienst für Finanzhilfen kümmert sich um die Ausgaben für Kitas, Tageseltern, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss. Im Einzelnen zahlte der Landkreis für die Kindergärten im vorigen Jahr rund 82 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es 79 Millionen Euro. Für die Tagespflege berappte der Landkreis 3,7 Millionen Euro. Das ausgezahlte Elterngeld lag mit 16,6 Millionen Euro rund 400.000 Euro unter dem des Vorjahres.

Für Kinder und Jugendliche in Not

Der Fachdienst für Kinder, Jugend und Familie ist jener, der Jungen und Mädchen und Eltern in Not beispringt. Da geht es auch um Hilfe zur Erziehung. Dabei steht der Gedanke des Kinderschutzes im Vordergrund. In den schlimmsten Fällen, in denen Eltern gewalttätig sind oder ihre Fürsorge grob vernachlässigen, muss der Sohn oder Tochter vom Jugendamt in Obhut genommen werden. Das Kind oder der Jugendliche kommt in ein Heim oder eine betreute Wohngruppe. Eine solche Unterbringung bei einer sozialpädagogischen Betreuung rund um die Uhr sei sehr kostenintensiv, sagt Bernd Schade zur Erläuterung.

33,43 Millionen Euro für Hilfen zur Erziehung hat der Landkreis 2020 gezahlt. Darin enthalten sind aber auch die Kosten für Eingliederungshilfe für Jugendliche mit Behinderung. Dazu zählen Unterkünfte in Wohnstätten und die Förderung von Behindertenwerkstätten.

1.462 Fälle von Hilfen zur Erziehung gab es 2020, das sind 41 mehr als im Vorjahr. Jeder Fall ist ein Kind. „Es gibt sowohl bei den Kosten als auch bei den Fallzahlen eine Steigerung, die aber eher moderat ausgefallen ist“, so Bernd Schade.

Probleme in reichen und armen Familien

Einen regionalen Schwerpunkt im Landkreis der Fälle gibt es nicht. Sie verteilen sich „annähernd identisch“, so der Fachbereichsleiter. Er betont, dass es Probleme in Familien ebenso in wohlhabenden Elternhäusern gibt wie in einkommensschwachen.

3 Millionen Euro gab der Landkreis 2020 für die Jugendförderung aus, das sind rund 600.000 Euro mehr als im Jahr zuvor. In die Eltern-Kind-Zentren, frühe Hilfen und Familienbildungsangebote flossen 1,5 Millionen Euro. In den Pflegekinderdienst und Adoptionen hingegen mit 104.000 Euro gut 60.000 Euro weniger als 2019.

„Das Thema Finanzen ist ja immer ein etwas technisch-bürokratisches“, räumt Bernd Schade ein. Es sei aber wichtig klar zu machen, dass der Landkreis im Bereich des Jugendamtes jedes Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien aufwendet. Aktuell ist das auch, weil sich Potsdam-Mittelmarks Finanzausschuss am 2. Februar mit dem Haushaltsentwurf für 2021 befasst.

Von Marion von Imhoff