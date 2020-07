Mittelmark

Die Zahl der Schulanfänger in diesem Jahr in Potsdam-Mittelmark ist leicht gestiegen. Wurden im zurückliegenden Jahr 2048 Jungen und Mädchen eingeschult, sind es in diesem Jahr mit 2100 Kindern 52 Abc-Schützen mehr im Landkreis. Das teilt Antje Grabley vom brandenburgischen Bildungsministerium mit. Leichte Schwankungen kann es noch durch Zu- oder Wegzüge geben.

Von einigen Schulen in der Region liegen der MAZ bereits die Anmeldezahlen vor. An der Grundschule in Ziesar werden ab dem 10. August 41 Jungen und Mädchen die ersten Klassen besuchen. Neun Kinder werden am Standort Görzke eingeschult. Im vorigen Jahr zählte Ziesar 35 Abc-Schützen, 15 in Görzke.

Anzeige

In Wollin gab es im vorigen Jahr acht Erstklässler. Damals gab es nach Angaben von Schulsachbearbeiterin Claudia Ziem viele Kinder, die noch ein Jahr länger in den Kindergarten gingen. In diesem Schuljahr sind es mit 19 Schulanfängern mehr als doppelt so viele. „Das ist schon eine hohe Zahl“, so Claudia Ziem. 2018 zählte die Grundschule Wollin 17 Erstklässler und 2017 genau 15.

Weitere MAZ+ Artikel

Pritzerbe : fünf Erstklässler weniger

An der Grundschule Pritzerbe werden ab dem neuen Schuljahr 21 Abc-Schützen in einen neuen Lebensabschnitt gehen. Das sind fünf Jungen und Mädchen weniger als im vorigen Jahr.

An der Grundschule Roskow freuen sich 22 Kinder auf die Einschulung, im vorigen Jahr zählte die Schule einen Abc-Schützen mehr. Damit sind dort an der kleinen Grundschule die Zahlen stabil.

Die Pädagogen der Grundschule Radewege freuen sich auf 32 Abc-Schützen, das sind sechs weniger als im zurückliegenden Schuljahr.

33 Erstklässler besuchen ab August die Eberhard-von-Rochow-Grundschule in Golzow. Unter ihnen sind sieben Kinder, die auch im vorigen Jahr schon hätten die Schulbank drücken können, aber noch zurückgestellt wurden. 2019 feierten an der Golzower Grundschule 25 Kinder ihre Einschulung.

Von Marion von Imhoff