Die lange Serie der Ansteckungen mit der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 reißt nicht ab. Bis Dienstag kamen in Potsdam-Mittelmark vier Fälle hinzu. Das sind allerdings weniger als in den Tagen zuvor. Die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis beträgt somit 379. Von den Erkrankten müssen aktuell 74 (+1) stationär in Krankenhäusern behandelt werden.

Zwei weitere Todesfälle

Es gibt leider zwei weitere Todesfälle gegenüber zum Vortag. Insgesamt sind 23 Mittelmärker im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ihren Erkrankungen erlegen. Erstmals stammt ein Verstorbener aus Michendorf. Auf Anordnung des Gesundheitsamtes befinden sich 142 Mittelmärker in häuslicher Quarantäne. Weiter gestiegen ist die Zahl der Verdachtsfälle. Und zwar um 141 auf jetzt 1918. Als genesen gelten laut Meldung aus dem kreislichen Gesundheitsamt 51 Mittelmärker.

Bis Ende Mai

Bereits an diesem Mittwoch erwartet der Landkreis Potsdam-Mittelmark die angeforderte personelle Unterstützung von 20 Soldaten der Bundeswehr. Diese werden die Kreisverwaltung insbesondere bei der Nachverfolgung von Kontaktketten und allgemeinen Verwaltungstätigkeiten bis zunächst Ende Mai unterstützen. Nach einer kurzen Schulung werden die Kräfte der Bundeswehr dann an den Standorten der Kreisverwaltung ihre Arbeit aufnehmen.

