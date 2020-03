Corona: 40 Mittelmärker infiziert

Potsdam-Mittelmark

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind am Dienstag zwei weitere Corona-Fälle bekannt geworden. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten auf 40 (Stand: Dienstagmittag). Bei den neuen Fällen handelt es sich um Patienten aus der Gemeinde Schwielowsee und aus Teltow. Ein Mittelmärker muss stationär in der Berliner Charité behandelt werden.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 126 Mittelmärker, war von Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert zu erfahren. Das sind 29 mehr als am Vortag.

Neue Anlaufstelle in Kleinmachnow

In Kleinmachnow ist unterdessen eine neue Anlaufstelle für Verdachtsfälle geöffnet. Eine Kleinmachnower Ärztin hat sie an ihrer Praxis am August-Bebel-Platz 2 eingerichtet. Die angekündigte Teststation in Teltow lässt indes weiter auf sich warten. Schwinzert begründete das mit derzeit noch fehlender Schutzausrüstung. Die Verantwortung zur Einrichtung von Teststellen liege bei der Kassenärztlichen Vereinigung, der Landkreis wirke dabei unterstützend mit, sagte er.

Abstreichsstellen nur für begründete Verdachtsfälle

Teststationen für Corona-Verdachtsfälle gibt es bereits am Krankenhaus in Treuenbrietzen, in Bad Belzig an der Praxis Schulze-Köhn, am Krankenhaus in Kloster Lehnin und in Werder ( Havel) in der Sporthalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums, teilt das mittelmärkische Gesundheitsamt mit. Für die Region Teltow ist das Krankenhaus Ludwigsfelde entsprechend eingerichtet.

Die Abstreichstationen sollen nur dann genutzt werden, wenn ein begründeter Verdacht besteht. Erster Ansprechpartner bleibe der Hausarzt.

