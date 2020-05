Mittelmark

Auch weiterhin steigen die Corona-Fallzahlen in Potsdam-Mittelmark an. Derzeit haben sich 469 Personen nachweislich infiziert, von ihnen sind 159 Betroffene mittlerweile wieder gesund. Das teilte der Krisenstab des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Samstagnachmittag mit. Damit ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle binnen 24 Stunden um acht gestiegen.

In Werder haben sich nun 146 Menschen infiziert, das sind drei mehr als am Vortag. 45 Teltower haben sich nachweislich mit Corona angesteckt, 17 Kloster Lehniner und 29 Michendorfer. Das ist jeweils ein Erkrankter mehr als am Vortag.

Anzeige

Genesener positiv getestet

In Kleinmachnow blieb die Zahl der Infizierten bei 51. Neu ist, dass dort ein als genesen geltender Betroffener wieder positiv getestet wurde. In Kleinmachnow sind damit 41 Personen als geheilt anzusehen. 35 Beelitzer haben sich mit Covid 19 infiziert, von ihnen sind zwei Menschen inzwischen wieder genesen.

Weitere MAZ+ Artikel

66 Mittelmärker sind in stationärer Behandlung. Zwölf Personen konnten die häusliche Quarantäne verlassen. Derzeit sind damit noch 120 Männer, Frauen und Kinder zu Hause in Quarantäne.

Die Zahl der Verdachtsfälle ist leicht auf 2267 Personen gestiegen. Von ihnen wurden 435 negativ getestet. Die restlichen Fälle befinden sich laut Krisenstab in der Abklärung.

Von Marion von Imhoff