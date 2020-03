In Potsdam-Mittelmark ist die Zahl der Corona-Fälle auf 54 gestiegen. Das sind 14 mehr als am Vortag. Der Landkreis untersagt unterdessen nun auch die Kinderbetreuung in Tagespflegestellen. Die Allgemeinverfügung dazu tritt am 26. März in Kraft. Für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen soll auch hier eine Notbetreuung ermöglicht werden.