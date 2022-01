800 Jahre alte Steganlage an der Havel entdeckt

Brandenburg/H

Kennen Sie den Gedanken, dass man jetzt gern 1000 Jahre zurückreisen möchte um zu erfahren, was damals genau an dieser Stelle geschah? Diese Frage treibt Archäologen von Alters her an. Und in der Stadt Brandenburg sind sie einmal mehr dabei, dem Boden einige Geheimnisse der Geschichte zu entlocken. Wie berichtet, wurde zum Jahresende 2021 in großem Stil Boden am Packhof bis in acht Meter Tiefe ausgehoben und ersetzt.

Tief im Boden versteckt

Kurz vor Ende der Baggerarbeiten wurde die Denkmalschutzbehörde der Stadt benachrichtigt, dass bei den Arbeiten Holz- und Betonpfähle herausgezogen und gesichert wurden. Die eilig organisierte Besichtigung ergab 13 schwarze, teils nur entrindete und rund belassene, zum Teil aber auch zugespitzte Eichenpfähle von beachtlichen Abmaßen.

Ein 14. Pfahl war ein zum Zeitpunkt der Erneuerung der Jahrtausendbrücke vor 1928 eingerammter, runder Kiefernstamm, zwei runde Betonpfähle gehörten offenbar zum Werkgebäude der Wiemann-Werft.

Spannung versprachen nur die sehr unterschiedlichen Eichenstämme: Sie waren von 1,40 bis über 3 Meter lang und 10 bis 25 Zentimeter dick. Im Querschnitt waren sie rund, dreieckig bis quadratisch, einige sehr große Vierkanthölzer waren krumm gewachsen, aber glatt gesägt.

Bei zwei Pfählen war die über 1 Meter lange, sich verjüngende Spitze allerdings auch vollständig mit dem Beil bearbeitet worden. Diese enormen Unterschiede ließen die Fachleute schnell Reste verschiedener Konstruktionen und Zeiten vermuten.

So könnte der Packhof in einigen Jahren aussehen. Quelle: privat

Zur Klärung der Frage der Konstruktionen und Bedeutungen der Pfähle wurden alle Hölzer gereinigt, dokumentiert. Für die dendrochronologische Altersbestimmung wurden Holzteile entnommen.

Das Ergebnis ist überraschend und bedeutend, teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Alle Eichenpfähle seien trotz ihrer großen Unterschiede einem Zeithorizont zwischen 1189 und 1193 zuzuordnen und fügen der Neustädtischen Gründungsgeschichte somit ein neues Kapitel hinzu.

Steg für große Schiffe

Die urkundliche Ersterwähnung der „nova civitas“ Brandenburg zusammen mit anderen markgräflichen Gütern stammt aus dem Jahr 1196. Die jetzt gewonnenen Daten reichen also zurück bis in die bauliche Gründungszeit der Siedlung an der Havel.

Eine mit einem Beil behauene Pfahlspitze. Quelle: Stadt Brandenburg an der Havel

Die Holzpfähle waren nach Angaben des Bauleiters Herrmann über die gesamte Sanierungsfläche verteilt. Sie standen also nicht in einer Linie als Uferspundwand, wie die Experten nach Holzfunden vom gegenüberliegenden Ufer der Altstadt für die Zeit um 1174/75 zunächst angenommen hatten. Das Muster der geborgenen Pfähle legte stattdessen eine Jochkonstruktion nahe, wie sie zu einer Steganlage zum Anlegen größerer Schiffe gehört haben könnte.

Nicht im Hedemann-Plan enthalten

Das überraschte in mehrfacher Hinsicht. Denn der von Gottlieb Hedemann 1722-1724 aufgezeichnete Stadtgrundriss zeigt zwischen der Neustadt und dem heutigen Packhofgelände eine dreizügige Grabenanlage. Zur Zeit der ausgebauten Neustadt wäre es befestigungstechnisch unsinnig gewesen, Waren und Baustoffe an diesem Steg zu entladen und über die Befestigungsgräben in die Stadt zu bringen.

Der Hedemann-Plan, entstanden 1722/24. Quelle: Sammlung Hesse

Viel wahrscheinlicher erscheint nun, dass es am heutigen Packhof eine bauliche und verkehrliche Infrastruktur zur und vor der Zeit des Ausbaus der Neustadt gegeben hat. Ähnliches gab es auch im Bereich des Deutschen Dorfes (wohl um 1150, sicher um 1178) und in der Grabenstraße (12./13. Jh.)

Um 1955: In den 50er Jahren fanden rund 2000 Menschen Arbeit in der Thälmann-Werft. Bis die Werft Ende 1962 aufgelöst wurde, sind 367 Schiffe gebaut worden. Auch Reparaturen gehörten zum Geschäft. Quelle: Sammlung Hesse

Durch die Bergung des schadstoffverseuchten Bodens war eine Untersuchung der historischen Oberflächen – also ein weitere Ausgrabung – nicht möglich. So bleibt ungeklärt, ob sich im Umfeld der Pfähle verloren gegangene Handelsgüter, Baustoffe oder Nahrungsmittel befinden.

Unbekanntes Kapitel aufgeschlagen

Die Entdeckung dieses unbekannten Kapitels der Stadtgeschichte ist dem aufmerksamen Reagieren der Baufachleute der Spezialfirma Eggers zu verdanken, heißt es in einer Erklärung der Stadtverwaltung. Die Begutachtung, Dokumentation, Beprobung und Bearbeitung der Holzfunde erfolgte durch die städtische Denkmalschutzbehörde, die Baubegleitung und Erstellung einer Karte durch die untere Bodenschutzbehörde, die dendrochronologische Datierung – also die Altersbestimmung - des Holzes erfolgte durch Karl-Uwe Heußner,

Von Benno Rougk