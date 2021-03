90-Jähriger Havelstädter verliert Geldbörse, dann kommt Post aus Beelitz

Brandenburg/Havel/Beelitz

Einen Moment nicht aufgepasst und weg war sie. Die Geldbörse des 90-jährigen Brandenburgers Manfred Linke, wollte nicht recht auf dem Autodach mitreisen. Ein Beelitzer fand sie und schickte sie umgehend per Post wieder in die Havelstadt.

Wer kennt es nicht, kurz mal die Börse auf dem Autodach abgelegt und dann doch ohne sie eingestiegen und abgefahren. So erging es Manfred Linke nach einem Einkauf im Brandenburger Stadtteil Nord. „Nun war ich die Geldbörse los“, erzählt der 90-Jährige. Bemühungen sie zu finden blieben erfolglos.

Große Freude kam deshalb auf, als am frühen Abend das Telefon klingelte und sich ein Herr aus Beelitz meldete, der das Portemonnaie in seine Obhut genommen hatte und versprach, es per Post in die Havelstadt zu schicken. „Es waren ja alle Papiere drin, die es nur gab“, so der hochbetagte Havelstädter.

Kurz darauf traf das gute Stück unversehrt ein. „Es gibt also noch ehrliche Menschen“, freute sich Linke. Natürlich habe er dafür auch einen Finderlohn erhalten, fügt er hinzu. Die Freude über die zurück erhaltene Börse ist groß, der Dank an den ehrlichen Finder aber fast noch mehr. Nun hofft Linke, dass ihm solch ein Malheur möglichst nicht noch einmal passiert.

Von Natalie Preißler