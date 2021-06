Der Fahrer übersah auf der A2 in Brandenburg das Ende eines Staus und krachte ungebremst auf einen vor ihm stehenden LKW. Das Führerhaus wurde abgerissen und eingedrückt. Mit einem Hubschrauber musste der Fahrer in ein Magdeburger Krankenhaus geflogen werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist bis in den frühen Nachmittag zu rechnen.