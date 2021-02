Mittelmark

Arktische Luftmassen aus Norden und Osten sind im Anmarsch. Am Sonntag Schnee ohne Ende. Dauerfrost selbst am Tage. Die Wetteraussichten für das Wochenende sind sehr winterlich. Und alles nur, weil ein Polarwirbel keinen Bock mehr auf Nordpol hat. Doch wie schlimm kommt es wirklich zwischen Beetzsee und Hagelberg? Einer, der es wissen muss, ist Karsten Schwanke. Der aus Ziesar stammende TV-Meteorologe (Wetter vor acht), Moderator und Autor erläutert exklusiv in der MAZ seine Prognose. Danach befindet sich Potsdam-Mittelmark in einer Randlage zum großen Schneefallgebiet, das vor allem Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit 50 bis 60 Zentimeter Neuschnee heimsuchen wird.

Der Meteorologe und Moderator Karsten Schwanke erklärt, wie schlimm der Wintereinbruch in Potsdam-Mittelmark wirklich wird. Quelle: JACQUELINE STEINER

Anzeige

„Dort rechne ich mit katastrophalen Verhältnissen. Ziesar und die Mittelmark werden mit 15 bis 20 Zentimetern davonkommen. In Richtung Potsdam und Berlin eher abnehmend. Aber es gibt eisigen Wind, der zu Verwehrungen führen wird“, sagte Schwanke am Freitag. Die folgenden Tage werden bitterkalt. Nachts können es schon mal bis zu 15 Grad unter Null werden. „Die Seen frieren zu, und die Havel wird dicke Eisschollen tragen“, sagt Schwanke voraus. Er rät für Montagfrüh zu höchster Vorsicht im Berufsverkehr. Auch sollte niemand versuchen von Brandenburg mit dem Zug nach Hannover zu fahren: „In Magdeburg wird Schluss sein.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Reth Kalsow, Bürgermeister der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) Quelle: Maz

In den Kommunen laufen derweil die Vorbereitungen auf den Wetterumsturz. „Wir wollen gerüstet sein, sollte es ganz dicke kommen“, kündigte Reth Kalsow, Bürgermeister von Groß Kreutz (Havel), gegenüber der MAZ an. So steht der gesamte Bauhof in Jeserig mit Mann und Maus für Streu- und Räumdienste auf kommunalen Verkehrsflächen bereit. „Wir haben insgesamt zehn Leute und ausreichend Technik. Es freut mich, dass auch die fünf Kollegen, die keine Winterdienst-Bereitschaft haben, sich für den Notfall zur Verfügung halten“, so Kalsow. Immerhin bringen es die sieben Ortsteile zusammen auf 90 Kilometer Gemeindestraßen.

Unimog muss ran

Auch in kleinen Gemeinden, wie in Roskow, werden die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aufmerksam verfolgt. „Die Technik ist aufgetankt, an unserem Unimog ist das Schiebeschild montiert. Zum Glück haben wir Wochenende. Es ist kein Berufsverkehr unterwegs“, sagte Bürgermeister Thomas Schulz auf Nachfrage. Zu den wichtigen kommunalen Verbindungen gehört unter anderem der Weseramer Weg, der Lünow mit Weseram verbindet.

Beetzsee-Amtsdirektor Guido Müller Quelle: Frank Bürstenbinder

In Pritzerbe sieht sich Ortsvorsteher Klaus Meyer gut aufgestellt: „Der Stadtarbeiter hat seine Technik auf Schiebeschild umgebaut. Ansonsten sollten wir uns nicht verrückt machen.“ Eine erste Absprache mit den Fährleuten gab es trotzdem. Die seil- und kettengebundene Verbindung über die Havel soll auch bei Schneesturm funktionieren. „Wir waren einige Jahre verwöhnt. Jetzt wird es einfach mal Winter“, sagte Beetzsee-Amtsdirektor Guido Müller mit einem Blick auf den Wetterbericht, der noch am Freitagnachmittag für das gelb unterlegte Gebiet von Potsdam-Mittelmark die niedrigste Warnstufe 1 anzeigte. Die amtliche Warnung des DWD vor wetterbedingten Gefährdungen klingt zu diesem Zeitpunkt noch harmlos. Doch hat sich Müller sicherheitshalber das Regelwerk für Schneelasten auf Flachdächern auf den Schreibtisch kommen lassen: „Haben wir viele Jahre nicht gebraucht. Vielleicht muss doch mal geschippt werden.“

Der neue Kommunaltraktor für die Gemeinde Bensdorf wird auch für den Winterdienst eingesetzt. Amtsdirektor Michael Hase bei einer Sitzprobe. Quelle: Frank Bürstenbinder

In Ziesar verweist Bürgermeister Dieter Sehm auf den fleißigen Einsatz der Stadtarbeiter, den diese schon bei den ersten Wintereinbrüchen gezeigt hätten. „Die Leute wissen, was zu tun ist. Auch die Bürger sollten ihren Räumpflichten vor der eigenen Haustür nachkommen“, appelliert Sehm an die Ziesaraner. In Wusterwitz hält Amtsdirektor Michael Hase Kontakt zu den Gemeindearbeitern, um auf besondere Lagen reagieren zu können. „Mit der Anschaffung eines neuen Kommunaltraktors für Bensdorf hat sich die Techniklage etwas entspannt. Unterstützung auf vertraglicher Basis bekommen wir vom Gut Herrenhölzer. Problematisch ist die Lage in Rogäsen, weil es dort kein Kommunalfahrzeug gibt. Deshalb werden wir operativ und nach Bedarf handeln müssen“, so Hase. „In Golzow sind zwei Bauhofmitarbeiter ab 3 Uhr auch in der Nacht zum Sonntag in Rufbereitschaft“, kündigte Kai Fröhlich vom Amt Brück auf Nachfrage an. Kommt der Flockenwirbel, haben unter anderem die Feuerwehreinfahrt, die Kita sowie die Gemeindestraßen nach Lucksfleiß und Grüneiche Vorrang.

Kommune und Mebra

Bei besonderen Wetterlagen ist in Kloster Lehnin der gesamte 18-köpfige Baubetriebshof im Einsatz. „Urlaubs- und krankheitsbedingt werden 15 Leute mit Schneeräumen beschäftigt sein. Die einzelnen Teams, die bei starken Schneefällen um 5 Uhr ausrücken, haben jeweils eigene Abschnitte zu beräumen“, informierte Rathaus-Sprecher René Paul-Peters. Die Kommune teilt sich den Winterdienst auf kommunalen Verkehrsflächen in den 14 Ortsteilen auf Vertragsbasis mit der Mebra. Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg beräumt Bundes- und Landesstraßen sowie der Kreisstraßenbetrieb die Kreisstraßen. Dennoch kann der Schnee zu Schwierigkeiten bei der Abfallentsorgung führen. Der kreiseigene Abfallwirtschaftsbetrieb APM rät allen Haushalten die Abfallbehälter vor den Grundstücken stehen zu lassen, bis diese geleert sind. „Bis zum Sonnabend, 13. Februar, sollen dann alle Abholtermine erledigt sein, sofern es die Straßenverhältnisse zulassen“, informierte APM-Sprecherin Mona Belz.

Von Frank Bürstenbinder