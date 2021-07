Bollmannsruh

In Zusammenarbeit mit dem ASB Bundesverband hat sich der ASB Landesverband Brandenburg dazu entschlossen, schnelle Hilfe für die von dem Hochwasser betroffenen Familien, insbesondere für die Kinder, zu leisten.

„Was können wir neben Spenden und ehrenamtlicher Hilfe vor Ort noch für die betroffene Bevölkerung tun? Das war eine Frage, die uns vorletzte Woche sehr beschäftigte“, sagt Landesgeschäftsführer Dietmar Lippold.

Unbeschwerte Ferien

In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind gerade Ferien – daher schafft der Verband ein schnelles Angebot, um die betroffenen Kinder aus der verheerenden Situation herauszuholen und ihnen zumindest eine Woche unbeschwerter Ferien ermöglichen. Kostenlos für die Kinder.

„Insbesondere bei der Personalgewinnung waren die ASB-Ortsverbände Nauen und Brandenburg/Havel sehr behilflich“, betont der Landesgeschäftsführer. Aus dem Personalstamm des Impfzentrums hat der Arbeiter Samariterbund weitere Mitarbeiterinnen und Melanie Schwalbe, die Referentin für Freiwilligendienste, als pädagogische Verantwortliche für das Camp gewonnen .

Lippold versichert, dass das Team der Landesgeschäftsstelle in Potsdam sich umgehend vernetzt und binnen einer Woche ein umfangreiches Konzept umgesetzt habe.

Angebot ist kostenlos

Von der Finanzierung über die Organisation des Feriencamps bis hin zu den pädagogischen Fachkräften, die die Kinder im Camp betreuen – am kommenden Sonnabend empfängt der ASB die erste Gruppe von Kindern in Brandenburg.

Vier Wochen lang werden im wöchentlichen Wechsel bis zu zehn Kinder zwischen 7 und 14 Jahren in „Kiez“ Bollmannsruh am Beetzsee kostenlos Ferien machen können. Das Angebot ist an die ASB-Verbände Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gegangen, die vor Ort die Familien informieren und die Anmeldungen entgegennehmen. Die Umsetzung erfolgt über Potsdam.

In der Vorbereitung war der Eigenbetrieb „Menschenskinder“ der Stadt Teltow mit einigen Hinweisen und Kontakten zur psychologischen Vorbereitung und Begleitung sowohl für Kinder als auch Betreuer ein sehr guter Partner.

In dieser Woche wird zudem für alle Mitwirkenden ein Erste-Hilfe-Kurs durchgeführt, außerdem werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch einen Psychologen auf die Besonderheiten einer solchen Aufgabe vorbereitet.

Die Kinder werden abgeholt

Das Projekt wird auch auf Bundesverbandsebene und besonders den Landesverbänden Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sehr dankbar angenommen. Diese Verbände bemühen sich aktuell um die sehr schwierige Information möglicher Betroffener.

„Unsere Fachkräfte werden die Kinder mit einem Bus samstags abholen und freitags wieder nach Hause zurückfahren“, erklärt Lippold. Für alles sei gesorgt, also auch für die Verpflegung. Alle Kinder sollen rund um die Uhr eine vertraute Bezugsperson haben und in kleinen Gruppen engmaschig betreut werden.

Die vier Ferienwochen laufen zwischen dem 31. Juli und dem 27. August.

Von Jürgen Lauterbach