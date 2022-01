Potsdam-Mittelmark

In öffentlichen Verkehrsmitteln gelten ab Montag verschärfte Maskenregelungen. Fahrgäste müssen dann im Land Brandenburg eine FFP-2-Maske tragen, wenn sie in Bus oder Bahn mitfahren wollen. Medizinische OP-Masken reichen nicht mehr aus. Wie aber gehen Verkehrsunternehmen damit um?

Einhaltung wird stichprobenhaft kontrolliert

„Die Einhaltung der Regelung wird stichprobenhaft von Mitarbeitern unseres externen Dienstleisters kontrolliert“, teilte Regiobus, der kreiseigene Verkehrsbetrieb Potsdam-Mittelmarks, auf Anfrage mit. Die Kontrollen übernehmen Mitarbeiter einer von Regiobus beauftragten Sicherheitsfirma. Fahrgäste ohne FFP-2-Maske werden von der weiteren Beförderung ausgeschlossen. „Sollte der Fahrgast sich weigern, das Fahrzeug zu verlassen, wird die Polizei gerufen“, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Wenige Verstöße gegen bisherige Maskenpflicht

Das mittelmärkische Verkehrsunternehmen hat bisher aber überwiegend gute Erfahrungen mit der Einhaltung der Corona-Regeln gemacht. „Der weit überwiegende Teil unserer Fahrgäste hält sich an die gesetzlichen Vorgaben“, teilte Regiobus mit. „In Einzelfällen ist es zu verbalen Auseinandersetzungen mit Fahrgästen gekommen, die keine Maske tragen wollten, bei denen auch mal die Polizei hinzugezogen werden musste. Dabei handelte es sich aber um seltene Ausnahmesituationen.“ Die Anzahl derartiger Vorfälle liegt nach Regiobus-Angaben seit Ausbruch der Corona-Krise im Frühjahr 2020 „im einstelligen Bereich“.

Bilder und Durchsagen im Bus

Der Verkehrsbetrieb wird ab Montag auch durch Symbolbilder an den Bustüren sowie mit Durchsagen im Fahrzeug und Hinweisen an den Haltestellenanzeigern auf die Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske aufmerksam machen. Auch auf der eigenen Website wird darüber informiert.

Die FFP-2-Maskenpflicht gilt nicht für Kinder unter 14 Jahren sowie für das Kontroll-, Service- und Fahrpersonal. Diese Gruppen müssen weiter mindestens eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Ganz befreit von der Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind Kinder unter sechs Jahren.

3G-Pflicht gilt seit Ende November

Bereits Ende November 2021 war die 3G-Pflicht in Bussen und Bahnen in Kraft getreten. Fahrgäste, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen einen negativen Corona-Schnelltest nachweisen. Mit diesen verschärften Corona-Schutzmaßnahmen hatte Regiobus wieder die Regel eingeführt, dass die vordere Tür im Bus geschlossen bleibt und in den Bussen kein Fahrkartenverkauf mehr stattfindet. Fahrausweise sollen im Vorverkauf erworben werden. Der Verkehrsbetrieb setzt zudem schon länger in den Bussen auf antivirale Luftfilter, Hand-Desinfektionsmittel und verstärktes Lüften sowie auf Schutzscheiben für Busfahrer.

Von Jens Steglich