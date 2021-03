Abenteuer für Kinder: Erster Hasenwald in Damsdorf

Damsdorf

Zum ersten Mal entsteht in Damsdorf ein 100 Quadratmeter großer Hasenwald. Beobachter sehen an der Kreuzung Lehniner/Göhlsdorfer Straße ab Samstag lächelnde Osterhasen und lange Ohren aus Holz.

So sieht ein Osterhase aus Holz aus. Quelle: André Großmann

Arbeit mit der Kettensäge

Damsdorfer Landfrauen und ihre Männer bemalen für das Projekt Baumstämme mit Latexfarbe, verkleinern die Oberfläche mit einer Kettensäge und schneiden die Materialien anschließend auf eine Größe von 50 Zentimetern. Jedes Detail muss stimmen, handwerkliches Geschick und Kreativität beim Zeichnen sind bei der Puzzlearbeit für neue Kunstwerke gefragt.

„So verschönern wir unseren Ort und das wollen wir dann zu jeder Jahreszeit schaffen. Autofahrer, die in Damsdorf unterwegs ist, sollen ein Lächeln auf den Lippen haben. Jedes Kind kann die Gegend hier erkunden, das ist ein Abenteuer für Groß und Klein. Sollte sich mal ein echter Hase hierher verirren, bekommt er auch ein Leckerli“, sagt Damsdorferin Cerstin Matthaei.

Wunsch nach einer Bank

Ihre Bekannte Diana Zoschke sponsert für das Projekt 20 Baumstämme, aus Ahorn, Kiefern, Akazien und hofft, dass Lehniner noch eine Holzbank für Besucher der Ortsmitte sponsern.

Das neue Hochbeet aus Baumstämmen legen Planer wie Petra Hoffmann mit Folie aus und füllen es dann mit Mutterboden und Ästen. „Ich stelle mir vor, wie sich die älteren Leute oder Radfahrer nach ihren langen Touren in der Saison ausruhen. Das ist eine Chance, unseren Ortsteil besser kennenzulernen, sagt die 47-Jährige.

Start zur Verschönerung der Ortsmitte

Die Aktion ist der Start zur Verschönerung der Damsdorfer Ortsmitte. Die Arbeiten am Hasenwald beginnen am 6. März, bis Mitte April soll die Konstruktion stehen bleiben.

Anschließend ist ein Hochbeet an der sogenannten Schmökerzelle in der Damsdorfer Hauptstraße geplant. „Uns schwirren noch so viele Ideen im Kopf rum, vielleicht ist ja auch ein Hochbeet mit Obst und Gemüse in der Kita „Kinderland“ denkbar, da führen wir in diesem Jahr noch ein paar Gespräche“, sagt Cerstin Mathaei und malt mit einem Pinsel den nächsten Osterhasen.

Info: Wer Ideen zur Gestaltnug von Damsdorf hat, meldet sich unter 0338-70 76 232.

Von André Großmann