Abfalltouren und APM-Service am Freitag beeinträchtigt im Landkreis   

Niemegk

Kunden der Abfallwirtschaftsgesellschaft Potsdam-Mittelmark (APM) müssen am Freitag, 22. Oktober, mit Beeinträchtigungen rechnen. Grund ist eine Betriebsversammlung für die Beschäftigten.

Wie Mona Belz, die Sprecherin der APM, der MAZ mitgeteilt hat, ist die Verwaltung des kreiseigenen Abfallbetriebes am Hauptsitz in Niemegk am betreffenden Tag in der Zeit von 7 Uhr bis 9 Uhr nicht erreichbar im üblichen Kundendienst.

Zudem gebe es Auswirkungen auf die regulären Abfallsammeltouren diese Tages. „Sie finden an dem Freitag mit etwas Verspätung statt“, erklärt Mona Belz. Sie entfallen aber nicht. Kunden sollten die Abfallbehälter dennoch zwischen 6 Uhr und 22 Uhr bereitstellen zur Abholung.

Die APM-Verwaltung bittet um Verständnis für die Sonderregelungen und Beeinträchtigungen an dem betreffenden Freitag dieser Woche.

Von MAZ