Werder

Das Impfzentrum in Werder wird – wie schon die Initiative in Bad Belzig – vorerst nicht an den Start gehen. Am Donnerstag hatten die Initiatoren noch verkündet, nach dem Wochenende einsatzbereit zu sein, doch sie hatten die Rechnung ohne die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) gemacht. „Es ist eine Mär, dass im Land Impfstoff in größerer Menge im Kühlschrank lagert. Alles, was vorhanden ist, ist für März verplant“, so Christian Wehry, KVBB-Sprecher. Er stellt klar: „Für ein Impfzentrum mit 1000 und mehr Impfungen pro Woche gibt es keine Kapazitäten.“

Doch genau das hatten die Werderaner beabsichtigt: Rund 16 Ärzte aus der Region wollten in der Havelauenhalle im Schichtbetrieb wöchentlich bis zu 1000 Menschen gegen Covid-19 impfen. Dafür wurden in den vergangenen Tagen die Vorbereitungen getroffen. Kein Werderaner sollte mehr nach Potsdam oder Brandenburg (Havel) müssen, hieß es. Man würde nur noch auf die Genehmigung der KVBB warten.

Auch Bad Belzigs Bemühungen platzten

Werder ist mit der Absage der KV nicht allein, schon am Dienstag sollte die Albert-Baur-Halle in Bad Belzig zum zentralen Corona-Impfzentrum für Potsdam-Mittelmark ausgebaut werden, auch hier wollten am kommenden Montag Hausärzte der Region im Wechseldienst impfen. Hier kam das Nein der KVBB ebenfalls, weil nicht ausreichend Impfstoff für zentrales Impfen zur Verfügung stehe. Für das Modellprojekt mit vier Praxen zur neuen Impfstrategie des Landes mit Einbindung von Hausärzten wurde nun in Bad Belzig lediglich die Praxis einer Beteiligten mit ihren Kollegen ausgewählt.

Wehry begründet das damit, dass es in dem Modellprojekt darum gehe, „die Anforderungen in Logistik und Dokumentation in den Arztpraxen zu erproben und nicht darum, zusätzliche Impfzentren aufzubauen.“ Der Flaschenhals seien weiterhin die Impfstofflieferungen, weshalb auch den Modellpraxen nur 100 Dosen pro Woche geliefert werden. „obwohl diese gern viel mehr impfen würden.“

Von Konstanze Kobel-Höller