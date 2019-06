Teltow

Adina Koch weiß noch ganz genau, wo sie am 2. Juni 1986 war: Mit Schulfreunden im Berliner Tierpark. Sie lebte damals mit ihrer Familie in Teltow und besuchte die Polytechnische Oberschule Amilcar Cabral, die heute Stubenrauch-Grundschule heißt.

Es war ihr achter Geburtstag, ein besonderer Tag also. Deshalb hielt auch jemand mit der Kamera drauf, als Adina Koch und ihre Schulfreunde Fanny uns Sven vor einem roten Auto der Marke Moskwitsch posieren. Sven, der Junge rechts im Bild, trägt deutlich sichtbar die Tüte eines westdeutschen Supermarkts – drei Jahre vor dem Mauerfall. „Warum wir da eine Edeka-Tüte dabeihaben, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, sagt Adina Koch. Nur kurze Zeit später zog die Familie um, der Kontakt zu den Freunden brach irgendwann ab. Jetzt sucht Adina Koch, die mittlerweile als Redakteurin bei einem Frauenmagazin arbeitet und in Baden-Württemberg lebt, nach den Kindern von damals.

Im sozialen Netzwerk Twitter hat die heute 41-Jährige den Geburtstags-Schnappschuss geteilt: „Teltow. 1986. An meinem Geburtstag auf dem Weg in den Tierpark Berlin. Vielleicht erkennt ihr euch ja!? Das wäre was (ich bin die Skeptische in der Mitte)“, schreibt sie dazu.

Wo sind Fanny und Sven heute? Erkennen Sie sich oder jemanden, den Sie kennen, auf dem Bild? Dann melden Sie sich gern unter potsdam-land@maz-online.de bei uns.

Von Saskia Kirf