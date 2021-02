Die AfD in Brandenburg an der Havel stellt die drittstärkste Fraktion in der SVV. Hinter den Kulissen pflegen viele Stadtverordnete guten Kontakt. Nur offiziell bleiben sie Paria. AfD-Fraktionschef Brösicke beobachtet daher ein „erbärmliches Schauspiel“ beim derzeitigen Versuch, Mehrheiten ohne die AfD zu finden.