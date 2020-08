Innenstadt

Bei rechtzeitig wieder sonnigem Wetter hat am Samstagvormittag das Afrika-Fest von Potsdam begonnen. Bis zum späten Abend stellen sich diverse Vereine und Initiativen mit Projekten für ihre Heimatländer vor, verkaufen nachhaltige afrikanische Produkte, kochen afrikanisches Essen, spielen afrikanische Musik.

Die Unbeschwertheit der Feste vergangener ist allerdings nicht mehr so ansteckend spürbar, denn die Corona-Auflagen zwingen zu Abständen an den Ständen und Tischen, vor der Bühne und überall auf dem Platz. So veranlasste das Ordnungsamt am Vormittag, dass Bierzelt-Tische weiter auseinander gerückt und weiter weg von den Ständen gestellt werden und die Veranstalter die Kontrolle über die Menschenmenge behalten.

Gute Laune trotz Corona-Auflagen

Der guten Laune der afrikanischen Immigranten und deutschen Helfer tat das kaum Abbruch. Sie breiteten ihre Waren aus, heizten Pfannen und Kochplatten an und beschallten den Platz vor dem Brandenburger Tor mit Tanzmusik vom „schwarzen Kontinent.“

Keine Unbekannten in Potsdam sind die Vertreter des Vereins Bildung für Balanka um die inzwischen stadtweit bekannte Togoerin Koko N’Dabi Affo-Tenin. Sie und Tahiratou Lossoumare hatten eine ganze Kollektion nachhaltiger Produkte mitgebracht, die in ihrem Heimatdorf Balanka hergestellt werden: Die Portemonnaies für Männer und Frauen, „Kulturbeutel“ für Badutensilien, Beutel und sogar Wetterjacken sind nämlich aus Müll gemacht, der in ihrer Heimat eine echte Plage ist. In vielen Ländern Schwarzafrikas nämlich wird gekühltes Trinkwasser in kleineren und größeren Plastikfolienpacks verkauft, die nach dem Austrinken meist achtlos weggeworfen werden.

Afrika-Fest am Brandenburger Tor: Aus solchen Getränketüten, wenn sie denn ausgetrunken sind, nähen Frauen in Balanka (Togo) Portemonnaies, Kulturtaschen, Beutel und sogar Wetterjacken, berichtet Koko N'Diabi Affo-Tenin. Quelle: Rainer Schüler

„Die Frauen fegen das am Abend immer auf und haben sich gedacht, daraus kann man noch was machen“, berichtet Affo-Tenin der MAZ: Die durchsichtigen, bedruckten Folienbeutel werden eingesammelt, gesäubert und doppellagig vernäht zu diversen Gebrauchsgegenständen. Die Dörfler in Balanka, mögen diese Müllprodukte nicht, erzählt Affo-Tenin, doch in den Städten finden sie guten Absatz. Nun also auch in Potsdam; und eines ist mal sicher: Diese Regenjacke hat sonst keiner.

Oberschule noch von Corona verschont

Der Verein betreibt seit 2017 eine Oberschule mut 400 Kindern in vier Klassenräumen. Noch hat Corona das Dorf nicht erreicht, doch an den Ortseingängen verteilt der Verein auch Gesichtsmasken und sorgt für die Desinfektion der Hände.

Auch sehr nachhaltig sind die Capulanas, die Elisabete Belmiro Fumo Horn aus der mosambikanischen Hauptstadt Maputo mitgebracht.

Elisabete Belmiro Fumo Horn aus der mosambikanischen Hauptstadt Maputo bietet Capulanas an - wachstuchartige Stoffe, die nach einigen Wäschen auch zu Kleidung verarbeitet werden können. Quelle: Rainer Schüler

Die sehr grafischen und bunt bedruckten Stoffe sind mit einer Wachsschicht überzogen, die zu Tischdecken macht, doch nach dem Waschen werden sie weich genug, um zu Kleidung verarbeitet zu werden. Elisabete trägt selbst ein solches Kleid.

Rehbrücker Verein betreibt Kinderheim

Im kenianischen Dorf Aterait im Distrikt Teso South hat der Rehbrücker Verein Nord-Süd-Partner das Heim „Alakara ore moru“ für 20 Kinder errichtet, deren Eltern aus verschiedensten Gründen verstorben sind, oft an Aids.

Afrika-Fest in Potsdam: Der Veerein Nord-Süd-Partner aus Rehbrücke hat ein Kinderheim im kenianischen Aterait gebaut. Hier: Stephan Olek, Nephat Mwangi, Vereinsgründerin und Zahnärztin Steffi Schatz und Informatiker Willi Gramberg (v.l.)i Quelle: Rainer Schüler

Die Zahnärztin und Vereinsgründerin Steffi Schatz lebt inzwischen dort und berichtet, dass die Kinder dem Heim durch das örtliche Jugendamt zugewiesen werden, weil die übrige Familie nach dem Tod der Eltern überfordert ist mit ihnen. Im Heim haben die Kinder eine Pflegemutter in familienähnlichem Zusammenleben; und sie können zur Schule gehen. Das kostet etwa 600 Euro im Jahr; man kann Patenschaften für Kinder übernehmen.

