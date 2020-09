Rädigke

Die Streichhölzer mussten entscheiden. „Wir haben Tatsache Hölzchen gezogen, um zu klären, wer sich um die Tierproduktion kümmern soll“, erzählt Fred Schulze lachend, während er durch den Kuhstall läuft. Anfang 1990 hatten er und sein Freund und Kollege Gerald Herzog entschieden, die Landwirtschaft in Rädigke ( Potsdam-Mittelmark) am Leben zu halten.

Groß bleiben mit Pflanzen- und Tierproduktion

Sie wollten den Wechsel von der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) zu einem marktwirtschaftstauglichen Betrieb hinbekommen. Ihr Credo: „Wir lassen den Betrieb groß – das ist besser.“ Schulze und Herzog kannten sich schon seit Kindertagen: derselbe Kindergarten, dieselbe Schule und beide hatten Landwirtschaft studiert mit der Spezialisierung Pflanzenproduktion. Um die Tiere des neuen Betriebes „durfte“ sich also derjenige kümmern, der das kürzere Hölzchen zog. Das war Fred Schulze. Und so ist es bis heute geblieben. Die Hoher Fläming eG Rädigke-Niemegk bewirtschaftet rund 3300 Hektar Land. Das ist das Reich von Herzog. Die 500 Milchkühe des Betriebs stehen dagegen unter Schulzes Obhut. Gerald Herzog und Fred Schulze haben gemeinsam den Vorsitz der Agrargenossenschaft übernommen.

Anzeige

Wärme aus der Biogasanlage

In unmittelbarer Nähe des Kuhstalls steht eine Biogasanlage mit einer Leistung von 549 Kilowattstunden. Baujahr 2006. Die hier erzeugte Wärme versorgt den Kuhstall, die Getreidetrocknung des Agrarbetriebs und sogar alle Wohnhäuser in der Straße. Derzeit plant das Unternehmen, einen komplett neuen Kuhstall zu bauen: mit Melkrobotern und vor allem mehr Komfort für die Tiere. Was noch fehlt, ist die Baugenehmigung. „Bürokratie“, sagt Fred Schulze nur und seufzt.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Biogasanlage in Rädigke. Quelle: Jacqueline Steiner

Schwierige Anfangszeit

Anfangs, erzählt der heute 60-Jährige, habe man den Ball sehr flach halten müssen. Finanziell gesehen. Heruntergewirtschaftete Technik, keine Ersatzteile, kaum Geld in der Kasse – das war das Erbe der DDR-Zeit. Viele ältere Kollegen mussten in den Vorruhestand gehen. „Dadurch waren wir zum Start ein sehr junger Betrieb“, erzählt Fred Schulze. „Die Ältesten von uns waren 40 Jahre alt.“

Die Ölmühle wieder fit gemacht

45 Beschäftigte zählen heute zur Genossenschaft Rädigke-Niemegk. Seit dem Jahr 2010 ist Florian Schulze, der Sohn des Vorstandsvorsitzenden, einer von ihnen. Auch er ist studierter Landwirt. Hat sogar seinen Master of Business Administration – eine Managementqualifikation – in der Tasche. Und viele Ideen im Kopf. Als er in Rädigke anfing, fand er eine große Ölmühle im Betrieb vor. Ein Relikt aus der Zeit der Biodiesel-Produktion aus Raps. Der Hype um den Biokraftstoff war längst vorbei. Die Ölmühle ungenutzt. „Ich habe ein bisschen rumgetüftelt“, erzählt der 34-Jährige. Das Ergebnis waren rund 1000 Liter feines Speiseöl aus Raps von den eigenen Feldern. Schulze junior ließ das Öl auf Flaschen ziehen und nahm sie als Präsent zum Verpächtertag mit – einem Treffen von Landeigentümern, die ihre Flächen an Agrarbetriebe verpachten. Das Öl kam überraschend gut an. Der Ruf nach mehr wurde laut.

Raps-, Sonnenblumen- und Leinöl

Florian Schulze tüftelte weiter. Das Unternehmen investierte 200 000 Euro in eine neue Ölmühle, die im August vergangenen Jahres in Betrieb ging. 45 Prozent dieser Kosten wurden durch die Lokale Aktionsgruppe Fläming/ Havel gefördert. Heute produzieren die Rädigker nicht nur Raps-, sondern auch Sonnenblumen- und Leinöl in Bioqualität. „Lein ist echt eine ganz verrückte Pflanze“, sagt der Landwirt schmunzelnd. „Die musst du ganz vorsichtig pressen, sonst hast du die Bitterstoffe im Öl.“

Öl aus der Ölmühle Rädigke Quelle: Jacqueline Steiner

„Es muss doch einen Sinn ergeben“

Dass es immer neue Teilbereiche gibt, in die er sich einarbeiten muss, diese Vielseitigkeit seiner Tätigkeit – das macht für Florian Schulze den Reiz seines Berufes aus. Sein Vater sagt: „Es muss doch einen Sinn ergeben, was wir hier machen.“ Der Sinn liege darin, die Landwirtschaft und Arbeitsplätze in der Region zu halten. Da inzwischen auch der Sohn von Gerald Herzog in den Betrieb eingestiegen ist, ergebe alles „einen doppelten Sinn“. Es sei gut, dass sich die neue Generation im Unternehmen engagiere, betont Schulze senior.

Grundsatzentscheidungen werden einstimmig getroffen

Das Speiseöl aus Rädigke wird im eigenen Hofladen, in regionalen Hofläden im Umkreis von rund 50 Kilometern, aber auch über Rewe-Filialen vertrieben. Dafür hat die Agrargenossenschaft eigens die Marke „Hof Rabenstein“ entwickelt. Samt Logo und Marketingkonzept. „Wir sind hier in der Gemeinde Rabenstein/ Fläming und die Burg Rabenstein ist nicht weit entfernt von uns“, so Schulze junior. Da lag die Namensentscheidung nahe. Aber über das Logo wurde heftig diskutiert. Drei verschiedene Vorschläge gab es und vier gleichberechtigte Diskutanten: Herzog, Herzog, Schulze, Schulze. „Grundsatzentscheidungen müssen bei uns immer einstimmig sein“, erklärt Florian Schulze. Und das Marketing in Sachen Speiseöl war eine solche Grundsatzentscheidung. Mehrere Stunden dauerte es, bis man sich einig war über die Form der Flaschen, über die Etiketten und das Logo mit dem Schriftzug Burg Rabenstein sowie einem schwarzen Raben als Blickfang. Schulze junior hatte übrigens einen anderen Favoriten. Der war „viel cooler“, wie er verschmitzt lächelnd erklärt. Aber so ist das nun mal: „Wir müssen alle Kompromisse eingehen.“

Schweinezucht als Minusgeschäft

Das ändert nichts an der Liebe zu seinem Beruf. „Ich fluche nie“, sagt Florian Schulze, „es sei denn, man fragt mich nach meiner Meinung zu den Schweinepreisen“. Die sind derzeit im Keller, was die Agrargenossenschaft Hoher Fläming kräftig zu spüren bekommt. Der Betrieb hat 350 Sauen und zieht Ferkel für den Verkauf an Mastbetriebe auf. „Jedem Läufer, den wir verkaufen, knallen wir einen 20-Euro-Schein auf den Hintern“, flucht der 34-Jährige. So viel Verlust macht der Betrieb mit jedem Ferkel. Schulzes Handy klingelt. Es geht um den nächsten Ferkeltransport: „Ja, wir treffen uns 12.30 Uhr. Fertig geduscht im Stall“, witzelt er und legt auf. Die Tiere werden zur „Flämingfarm“ Grubo bei Wiesenburg transportiert. Regionale Wirtschaftskreisläufe – darauf kommt es den Landwirten an.

Doch Corona hat die Nachfrage nach Schweinefleisch sinken lassen. Gaststätten kaufen weniger Fleisch ein. Große Feste und Sportveranstaltungen, bei denen die Besucher gern Bratwürste oder Steaks vom Grill essen, finden nicht statt. Hinzu kommen ständig neue Auflagen für die Sauenhaltung durch die Agrarpolitik. Mit diesen Problemen muss sich Schulze junior herumschlagen. Denn mit dem Streichholz-Ziehen vor 30 Jahren hatte Schulze senior die Verantwortung für die Tierproduktion in die Familie geholt.

Von Ute Sommer