In der Nacht zu Dienstag haben sich Unbekannte an einer Firmenwerkstatt in Neubensdorf zu schaffen gemacht. Laut Polizei hebelten sie zwei Türen der beiden Zugänge zu dem Gebäude in der Genthiner Straße auf.

Bevor sie noch mehr anrichten konnten, wurden die Einbrecher vermutlich davon abgehalten, weil die Alarmanlage auslöste.

Nach ersten Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Die Schadenshöhe durch den Einbruch ist derzeit unbekannt.

