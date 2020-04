Allein im Museum: Erste Häuser öffnen mit strengen Auflagen

Mittelmark/Havelland

„Wir wollen in dieser Zeit ein Signal setzen“, gibt sich Doris Patzer entschlossen. Die Kultur-Beauftragte von Potsdam-Mittelmark freut sich darüber, dass an diesem Mittwoch die ersten Museen wieder öffnen. So nutzt der Landkreis als Träger des Schulmuseums in Reckahn die Möglichkeit wieder Besucher empfangen zu dürfen. Das Rochow-Museum in nahen Schloss schließt sich den vom Land beschlossenen Lockerungen der Corona-Beschränkungen an.

Das Reckahner Schulmuseum darf wieder besucht werden. Telefonische Anmeldungen sind ratsam. Quelle: Christine Lummert

Ob diesem Beispiel alle über 50 Museen im Landkreis, die größten Teils ehrenamtlich betreut werden, folgen, ist derzeit unklar. „Das letzte Wort hat immer der Träger. Vor Ort können unterschiedliche Entscheidungen fallen, die auch mit der Umsetzung eines Hygienekonzeptes zusammenhängen“, so die Kultur-Beauftragte von Landrat Wolfgang Blasig ( SPD). So sollen Besucher die Reckahner Museen nur einzeln betreten und die Ausstellungsräume in ausreichendem Abstand besuchen. Pro Ausstellungsraum will Museumschefin Silke Siebrecht-Grabig nur zwei Personen zulassen. Eine vorherige Anmeldung ist deshalb in jedem Falle ratsam.

Gastronomie muss warten

Museumsführungen und historische Schulstunden bleiben dagegen bis auf weiteres untersagt. Das Museumscafé darf nicht öffnen. So oder ähnlich könnte die Lage auch in anderen Häusern zwischen Havelland und Fläming aussehen. Im Amt Beetzsee hat Verwaltungschef Guido Müller grünes Licht für die Wiedereröffnung des Museums der Rohrweberei in Pritzerbe gegeben. „Allerdings mit limitierter Besucherzahl und ohne jegliche Führungen und Veranstaltungen“, stellt Museumskoordinator Wolfgang Wagner klar.

Das Heimatmuseum in Ziesar öffnet am 3. Mai erstmals in diesem Jahr. Quelle: Tobias Wagner

In Ziesar war am Dienstag noch keine Entscheidung über eine Wiedereröffnung des Burgmuseums gefallen. Sehr wahrscheinlich bleibt das Haus noch bis Ende April geschlossen, wie es der Brandenburger Museumsverband zu Beginn der Corona-Krise Anfang März empfohlen hatte. Im benachbarten Heimatmuseum bereitet sich der Kultur- und Heimatverein Ziesar auf den Start in die Saison am 3. Mai vor, wie Vereinsvorsitzende Silvia Zimmermann mitteilte.

Ab Mittwoch ist das Museum auf Burg Eisenhardt unter Auflagen wieder geöffnet. Quelle: René Gaffron

Mit als erste Einrichtung dabei ist das Burgmuseum auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Die Dauerausstellung öffnet am Mittwoch wieder seine Pforten – und bietet den Blick in die Stadt- und Burggeschichte zu den gewohnten Zeiten: mittwochs bis freitags von 13 bis 17 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.

Auch Görzke macht mit

Wieder eröffnen will am Mittwoch auch der Handwerkerhof in Görzke. Am Dienstag kam die Startsignal aus der Amtsverwaltung, berichtete Rainer Sell. Sogleich habe er begonnen, den Hof mit seinen Ausstellungen herzurichten. Dabei helfe ihm das Rundschreiben von Doris Patzer aus der mittelmärkischen Kulturverwaltung. Anders als sonst bietet Görzke bis auf weiteres verkürzte Zeiten: mittwochs bis sonntags kann man von 13 bis 16 Uhr in der Historie schwelgen. „Wir wollen sehen, wie das Publikum diese Zeiten annimmt“, sagte Sell. Neben dem Puppenmuseum, das vieles über die Puppenproduktion zu DDR-Zeiten berichtet, gibt es auf dem Handwerkerhof ein Jagd- und Forstmuseum, eine Ausstellung über die Schriftstellerin Eva Zeller und eine alte Dampfmaschine.

Nicht vor Juni

Anders ist die Situation in Borkheide: das Hans-Grade-Museum in der IL-18 öffnet voraussichtlich nicht vor Juni. Das Brausemuseum in Niemegk gewährt Interessierte erst wieder Einblick, „wenn sich die Lage beruhigt hat“, sagte Inhaber Bodo Höhne, also wahrscheinlich im Herbst.

Wann das Schloss Ribbeck wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist, bleibt noch unklar. Quelle: Jessica Kliem

Wie unterschiedlich auf die beschlossenen Lockerungen reagiert wird, zeigt die Museumslandschaft im Osthavelland, wo die Häuser noch nicht an diesem Mittwoch öffnen. Das betrifft das Schlossmuseum Ribbeck, das Schlossmuseum Paretz und das Museum Falkensee. Es müssen erst die notwendigen Voraussetzungen für die Sicherheitsbelange geschaffen werden. Das Dorfmuseum Tremmen schließt auf unbestimmte Zeit, weil in den kleinen Räumen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Lady Agnes macht auf

Im westlichen Havelland öffnet vorläufig nur das Flugzeug IL-62 „Lady Agnes“ in Stölln. Und zwar dienstags bis sonntags von 10-17 Uhr. Ebenso das Lilienthal Centrum Stölln, zur selben Zeit. Für weitere Museen gibt es derzeit keine Öffnungstermine.

Von Frank Bürstenbinder