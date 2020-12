Bad Belzig

In vielen Kirchengemeinden im Hohen Fläming sind zuletzt zwar alle Präsenzgottesdienste für Heiligabend abgesagt worden. Dennoch finden rund um das bevorstehende Weihnachtsfest und die folgenden Feiertage vereinzelte Veranstaltungen statt. Außerdem haben sich die Kirchen vielerorts alternative Angebote einfallen lassen – eine Auswahl.

Ab dem 23. Dezember ist auf der Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde St. Marien Hoher Fläming ein kurzer Weihnachtsgottesdienst zum Anhören und Mitfeiern verfügbar. Gestaltet haben ihn Sänger gemeinsam mit dem Pfarrteam. Die Andacht ist auch auf CD verfügbar – und kann zum Beispiel am Dienstag (15 bis 16 Uhr) und Mittwoch (10 bis 11 Uhr sowie 15 bis 15 Uhr) in der Marienkirche abgeholt werden.

Unsicherheit deutlich spürbar

Die Marienkirche ist am Heiligen Abend bis etwa 21 Uhr geöffnet. Auch die Bricciuskirche und manche Dorfkirchen stehen offen – dazu sind die Bekanntmachungen vor Ort zu beachten. Am 25. Dezember um 17 Uhr sowie am 27. Dezember um 10 Uhr sollen in der Marienkirche Gottesdienste stattfinden – unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Mehr: www.kirche-region-belzig.de

„Die Unsicherheit vor Weihnachten war deutlich spürbar“, sagt Niemegks Pfarrer Daniel Geißler. „Wie kann man der eigenen Verantwortung gerecht werden, ohne den Menschen aber gleichzeitig die Hoffnung zu nehmen?“ Auch er hat sich in den vergangenen Wochen Gedanken gemacht, wie Weihnachten in diesem besonderen Jahr trotzdem stattfinden kann.

Die Gemeinden des Pfarrbereichs Niemegk haben 600 Hefte namens „Besuch für dich – Weihnachten zuhause feiern“ gekauft und in den Briefkästen auf den Dörfern verteilt. Quelle: Privat

So ist auf dem Youtube-Kanal des Pfarrers eine Playlist zu finden mit Predigten, Liedern und dem Krippenspiel als Film. Die Gemeinden des Pfarrbereichs Niemegk haben zudem 600 Hefte namens „Besuch für dich – Weihnachten zuhause feiern“ gekauft.

Dieses Heft wird in den Dörfern in die Briefkästen verteilt. Außerdem liegen Exemplare zum Mitnehmen in der offenen St-Johannis-Kirche aus. Das Heft enthält Weihnachtslieder, Gebete und Geschichten. Und für den 26. Dezember ist um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche geplant.

Die weihnachtlich geschmückten Kirchen in Wiesenburg und Reetz sind zu Heiligabend ebenfalls für persönliche Gebete geöffnet. Das Wiesenburger Gotteshaus öffnet seine Türen von 15.30 bis 18.30 Uhr, die Kirche in Reetz steht von 17 bis 19 Uhr offen. Zu beachten ist, dass auch in den Kirchen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt.

Online gibt es einen Gottesdienst aus der Wiesenburger Kirche, der ab 15 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Fläming Kanals veröffentlicht wird. Außerdem hat auch die Wiesenburger Gemeinde das Krippenspiel in diesem Jahr als Film aufgezeichnet, der auf Youtube angesehen werden kann.

In Wiesenburg und Reetz stehen die weihnachtlich geschmückten Kirchen für persönliche Gebete offen. Quelle: Privat

Treuenbrietzens Pfarrerin Susanne Weichenhan hat am Montagmittag mitgeteilt, dass das geplante Programm ihrer Gemeinde ebenfalls nicht in geplantem Umfang stattfindet. Dennoch wird für Heiligabend zu zwei Christmetten in St. Marien geladen – um 20 und um 22 Uhr. Außerdem findet neben der Dorfkirche in Rietz um 18 Uhr eine Open-Air-Christvesper mit Krippenspiel statt.

Die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen werden ebenfalls abgehalten. Beginn ist jeweils um 9.15 Uhr in St. Marien in Treuenbrietzen sowie am 26. Dezember um 8.15 Uhr in Nichel und um 11 Uhr in Rietz. „Wir bitten darum, sich für alle Gottesdienste anzumelden, auch ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung erforderlich“, sagt Susanne Weichenhan. Das Kirchenbüro ist erreichbar unter 033748/70165.

Strenge Hygienevorschriften

Pfarrerin Dorothea Sitzler-Osing von der Evangelischen Kirchengemeinde Lütte/ Ragösen lädt für Heiligabend in die offenen Kirchen zum persönlichen Gebet ein.Und auch auf der Internetseite ihrer Gemeinde wird ein Krippenspiel-Video bereitstehen. „Wir müssen sensibel und vorsichtig sein – und für die beten, die es schwer haben“, sagt sie.

An den Weihnachtsfeiertagen finden einzelne Gottesdienste statt – allerdings kürzer und unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften sowie mit Mund-Nase-Bedeckung und ohne Gesang, informiert die Pfarrerin. In Lütte wird beispielsweise am 26. Dezember um 14 Uhr gefeiert, in Fredersdorf am 26. Dezember um 9.30 Uhr und in Schwanebeck ebenfalls am 26. Dezember um 14 Uhr.

Von Josephine Mühln