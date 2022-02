Potsdam

Die Ruten sind eingemottet, die Tackleboxen stehen ganz hinten im Regal. Nur hartgesottene Petrijünger trauen sich im Februar ans Wasser. Das Angeljahr 2021 ist Geschichte. Zeit für einen Blick in die Fangbücher. So hat es auch die MAZ mit dem Landesanglerverband Brandenburg (LAVB) gemacht. Unser Fazit: Auch im vergangenen Jahr wurde zwischen Elbe und Oder, Havel und Spree fleißig gefangen. Das zeigen die zahlreichen Teilnahmemeldungen, die für den gemeinsamen Wettbewerb „Fisch des Jahres 2021“ eingegangen sind. „Darunter sind stattliche Plötzen, fette Aale und kapitale Karpfen“, berichtet Marcel Weichenhan, der beim LAVB für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Für zwei Arten haben sich allerdings keine Liebhaber gefunden. Blei und Quappe fehlen in der Statistik. Doch wer sind die Sieger?

Fang des Lebens

Ganz vorn liegt Heiko Sittig aus Schenkendöbern (Spree-Neiße), der die Hitparade der Fische mit einem 2,20 Meter langen Wels anführt. Der 70-Kilo-Urian biss am 6. September in der Oder auf ein Tauwurmbündel. „Mir war klar, dass ich dem Fisch nicht viel Spiel geben durfte. Der Drill dauerte etwa 15 Minuten. Am Ende ist man von der Größe solch eines Exemplars überwältigt“, sagte Sittig der MAZ. Für den rund 30 Jahre alten Wels endete der unfreiwillige Ausflug an Land mit einem Happy End. Nach einem Erinnerungsfoto setzte Sittig den Riesenfisch schonend zurück ins Wasser. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Fang des Lebens!

Mit diesem 88 Zentimeter langen Zander holte sich Thomas Oleynik-Arndt aus Berlin den längsten gemeldeten Fisch seiner Art. Quelle: Privat

Weiter geht es mit anderen Raubfischen. Beim Hecht hat Lars Meinke aus Halbe die Rute vorn. Sein 1,12 Meter langer und 11,5 Kilo schwerer Esox blieb übers Jahr einsame Spitze. Meinke wollte eigentlich nur ein paar Barsche aus der Dahme ziehen. Mit einem Riesen hatte er nicht gerechnet. Ganz oben in der Gunst der Angler steht der Zander. Stolz kann Thomas Oleynik-Arndt aus Berlin sein. Ein 6,6 Kilo schweres Glasauge verliebte sich im Seddinsee in seinen Köderfisch und konnte sicher gelandet werden.

Preis für Nachwuchs

Jubel bei Thomas Ohnesorge. Einen 88,5 Zentimeter langen Aal konnte der Mann aus Freienwalde aus dem Großen Krebssee ziehen. Der dicke Schlängler, der es auf ein Gewicht von 1,7 Kilo brachte, hat einem Shrimps-Köder nicht widerstanden. Beim Barsch gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Christian Zschäpitz aus Prenzlau überlistete einen der schmackhaften Stachelritter von 42 Zentimetern Länge im Hasselsee. Auf die gleiche Größe brachte es der Barsch von Collin Graff aus der Prignitz-Gemeinde Gumtow, den er im Gantikower See bei Kyritz fing. Dem 13-Jährigen gebührt dafür der eigens ausgeschriebene Nachwuchspreis. Sieger bei den Bachforellen ist Karsten Taeger aus Wittstock. Er konnte in der Dosse ein 45-Zentimeter-Exemplar mit einem Spinner verführen.

Bei den Plötzen liegt Günter Richter aus Falkenberg mit 38 Zentimeter vorn. Quelle: Privat

Auch stattliche Friedfische lassen Anglerherzen höher schlagen. Andreas Schulze aus Herzberg meldete die längste Rotfeder mit 28,5 Zentimeter. Bei den Plötzen liegt Günter Richter aus Falkenberg mit einem 38 Zentimeter langen Exemplar ganz vorn. Beim Döbel führt Ronny Hauf aus Müllrose die Liste an: 52 Zentimeter. Gefangen hat er seinen Fisch des Jahres im Oder-Spree-Kanal.

Ole Behrens mit seinem Karpfen, der es auf 95 Zentimeter brachte. Quelle: Privat

Den dicksten Karpfen von 95 Zentimetern Länge meldete Ole Behrens aus Schönwalde. Der 2,2 Kilo schwere Schuppi biss im Nymphenteich auf Mais. Mit einem Aland von 57 Zentimetern ist Reinhard Witt aus Kolkwitz (Spree-Neiße) Spitzenreiter. Mit einem 48-Zentimeter-Giebel ist Andreas Schulze aus Herzberg dabei. Gemeldet wurden zahlreiche Schleie. Das größte Exemplar von Leon Dewitz aus Zehdenick brachte es auf 59 Zentimeter. Herzlich Glückwunsch allen Erstplatzierten!

Stolz präsentiert Andreas Schulze aus Herzberg seinen 48 Zentimeter langen Giebel. Quelle: Privat

Die Sieger werden zur Preisverleihung im Rahmen des Kinder- und Jugendtages am 2. Juli im Töplitz eingeladen. Die Ehrungen unterstützen der Fachhändler Angel Joe und der Gerätehersteller Sänger. Die Veranstaltung findet traditionell am Sacrow-Paretzer Kanal statt. Coronabedingt gab es in den letzten beiden Jahren Absagen. „Wir behalten die aktuelle Entwicklung im Auge, sind aber zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr wieder zum großen Nachwuchstreffen einladen können“, so LAVB-Mitarbeiter Weichenhan.

Aktuell bereitet der Landesverband seine Jahrestagung am 30. April in Rangsdorf vor, wo auch die Märkischen Angelkönige gekrönt werden sollen – sofern es die Pandemielage zulässt. Für die traditionell im Februar stattfindenden Hegetage in den Mitgliedsvereinen verzichtet der Landesverband auch in diesem Jahr auf einen zentralen Aufruf.

Von Frank Bürstenbinder