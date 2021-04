Anna Emmendörffer: Junge Teltowerin greift nach Mandat im Bundestag

Teltow

„Nein, ich bin nicht der Shootingstar in Brandenburg“, lacht Anna Emmendörffer, die frischgebackene Nummer drei der Brandenburger Bündnis 90/Grünen für den Bundestag. Und ergänzt: „Noch nicht – ich bin ja erst seit vier Tagen auf der Liste.“ Doch die junge Teltowerin hatte etwas geschafft, was selbst Bundesgeschäftsführer Michael Kellner im Kampf um Platz zwei nicht gelang: Sie konnte sich bereits im ersten Wahlgang gegen ihre Konkurrenz durchsetzen, die ehemalige Landtagsabgeordnete Heide Schinowsky. Eine kleine Sensation, die ihr eine realistische Chance auf ein Mandat eröffnet.

Unbeschwert und nahe zur Jugend

Fragt man die Studentin, was sie von den anderen Kandidaten und Kandidatinnen der Grünen unterscheidet, fällt ihr als erstes „eine gewisse Unbeschwertheit und Nähe zur Jugend“ ein. Andere würden sie als sehr engagiert wahrnehmen, sagt sie. „Dass ich überzeugt davon bin, dass grüne Politik wirklich auch die richtige Politik ist – und dass ich es nicht für mich mache.“ Probleme hat sie vielleicht mit der Zielgruppe der älteren Männer, hier hat sie schon gemerkt, nicht immer nur „Sympathien abzusahnen“.

Seit zwei Jahren in der Kommunalpolitik Anna Sophie Emmendörffer ist 25 Jahre alt. Sie studiert Urbane Zukunft (Master) an der Fachhochschule Potsdam und hat einen Bachelor (BA) in Nachhaltigkeitswissenschaften. Die Jungpolitikerin wurde in Moers (Nordrhein-Westfalen) geboren. Als sie zwei Jahre alt war, zog ihre Familie nach München, vier Jahre später nach Schwerin. Seit der vierten Klasse Grundschule lebt Anna Emmendörffer in Teltow. Sie hat die Waldorfschule Kleinmachnow besucht. Die Bündnisgrüne ist seit Juni 2019 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und dort auch Fraktionsvorsitzende. Das war ihr Einstieg in die Kommunalpolitik. Sie hat auf Platz neun der Liste kandidiert und war dennoch mit den fünftmeisten Stimmen für die Grünen in das Gremium gewählt worden.

Meistens werde sie aber für ihre Sachlichkeit und Argumente geschätzt. „Viele Frauen und junge Menschen spiegeln mir, dass sie dankbar sind, dass ich das mache. Solche Begegnungen lassen mein Herz aufgehen.“ Auch wenn sie ihre Zielgruppenanalyse noch nicht gemacht hat – Menschen, die sich eine andere Art von Politik und neue Gesichter im Bundestag wünschen, das dürften wohl ihre Wähler sein, sagt sie. „Ich bekomme viel Zuspruch, dass es mutig ist, was ich mache, aber wichtig.“

Leben, was man vertritt

Anna Emmendörffer hat Nachhaltigkeitswissenschaften studiert, ihr Masterstudium Urbane Zukunft an der FH Potsdam wird sie jetzt erst einmal weniger intensiv betreiben. Seit Langem versucht sie das Familienauto zu verkaufen, geflogen ist sie seit Jahren nicht mehr. Sie ist Veganerin ist und kauft möglichst plastikfrei, ohne Verpackung und Second Hand – sogar ihr Handy. Auf Spaziergängen sammelt sie Müll, von ihrem Geld spendet sie und in der Freizeit fährt sie Rennrad oder macht Yoga.

„Die ganze Familie lebt das, was sie vertritt“, sagt die Teltowerin, deren Eltern Martin und Meike Emmendörffer ebenfalls in der Kommunalpolitik aktiv sind oder waren, nur ihr Bruder ist hier noch nicht auffällig geworden. Gemeinsam haben sie auch schon dreimal übergangsweise geflüchtete Familien aufgenommen, zuletzt waren fünf Kinder mit dabei.

Anna Emmendörffer aus Teltow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Wie möchte sie die Interessen der Region auf Bundesebene vertreten? Da liegt ihr zunächst einmal Solarstrom am Herzen. „In der Region gibt es viel Dachpotenzial und Teltow möchte auch eine Solardachoffensive voranbringen. Das wird aber nicht gehen, wenn das Erneuerbare Energien Gesetz EEG nicht reformiert wird.“ Ein großes Thema sei auch Bauen: Um den Klimaschutz in den Mittelpunkt stellen zu können, müsse das Baugesetzbuch reformiert werden.

Das Urteil zum Berliner Mietendeckel habe außerdem gezeigt, dass bei der Schaffung von bezahltem Wohnraum eine Idee auf Bundesebene her müsse. Schließlich noch das Thema Verkehr. „Teltow ist extrem auf Autoverkehr ausgelegt, was nicht sein muss.“ Die Grüne möchte Rad- und Fußverkehr stärken und öffentliche Räume mit Aufenthaltsqualität schaffen. Dazu müssten vom Bund Anreize für die Kommunen geschaffen werden.

Sie betont aber: „Ich bin von der Grünen Jugend aufgestellt worden und stehe auf der Landesliste – ich verstehe mich also als Vertreterin für ganz Brandenburg.“ Die Energiewende und der Kohleausstieg stehen daher auch ganz oben auf ihrer Liste wie die Schaffung von Mobilitäts-Infrastruktur für den ländlichen Raum. „Da wurde viel verschlafen.“

Und selbstverständlich möchte sie „klare Kante gegen Rechts zeigen“. Das könnte über die Stärkung von Strukturen gehen, die sich für eine demokratische Gesellschaft einsetzen, quer durch alle politischen Farben – von der Teltower Mädchenzukunftswerkstatt über die „Falken“ bis zum Netzwerk Tolerantes Teltow etwa. Auch eine gute Vernetzung sei wichtig, sowie natürlich ein Eintreten für die entsprechenden Positionen.

Bekämpfung der Klimakrise hat höchste Priorität

Generell müsse Politik wieder viel näher zu den Menschen. „Wir müssen mehr Übersetzungsarbeit leisten – erklären, was in den Parlamenten passiert und wie es sich auf die Menschen auswirkt.“ Anna Emmendörffer plädiert für mehr Miteinander, Respekt und Sachlichkeit. Auch müsse Politik anerkennen, dass die Gesellschaft sehr divers ist und das besser abbilden, mehr Perspektiven einfließen lassen. Inhaltlich möchte sie nicht nur, dass die soziale Gerechtigkeit wieder in den Fokus rückt, sondern auch, dass endlich anerkannt wird, dass die Bekämpfung der Klimakrise höchste Priorität hat, „dass wir jetzt schon auf Kosten der südlichen Erdbevölkerung und der nächsten Generationen leben.“

Anna Emmendörffer will in den Bundestag. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Aber genügen zwei Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik, um im Bundestag gehört zu werden? „Das reicht auf jeden Fall. Es geht ja nicht nur darum, Menschen im Parlament zu haben, die schon jahrelang durch Parteimühlen gegangen sind, es sollen ja alle Bevölkerungsteile repräsentiert werden.“ Gerade die Anteile von Frauen und jungen Menschen seien dabei sehr gering. „Politik bedeutet für mich, immer im Aushandlungsprozess zu sein. Und wenn da möglichst viele Ansichten einfließen, kommt es nicht darauf an, schon ewig in der Politik gewesen zu sein.“

Die Teltowerin rechnet jedoch bereits damit, nicht immer ernst genommen zu werden. „Aber ehrlich gesagt, juckt mich das nicht. Diesen Menschen möchte ich keinen Platz einräumen.“ Diese Erfahrung habe sie auch schon in der Stadtverordnetenversammlung gemacht. „Aber von Unsachlichkeit lasse ich mich nicht beeindrucken.“

Wahlkampf im Team

Jetzt konzentriert sie sich erst einmal auf den Wahlkampf. „Das wird ein Vollzeitjob und ich möchte dem auch gerecht werden.“ Das Ziel sei das Direktmandat von Spitzenkandidatin Annalena Baerbock und das Kanzleramt. „Davon können wir andere Grünen in Brandenburg ja auch nur profitieren.“ Es sei die Stärke der Grünen, dass sie als Team auftreten würden, so die Teltowerin.

Wie der Wahlkampf aussehen wird, hänge dabei ganz vom Pandemiegeschehen ab. „Er wird auf jeden Fall großartig und fulminant“, ist die 25-Jährige optimistisch „und wir werden viele Formate ausprobieren.“ Die sozialen Medien werden dabei auf jeden Fall eine sehr große Rolle spielen. „Das haben wir im Lockdown gemerkt. Das ist einer der Orte, über den wir viele Menschen erreichen – und wir haben eine starke Wählerschaft unter den Jungen.“ Haben es die Grünen da leichter als vielleicht die CDU? „Das kann gut sein – da tut mir die CDU aber nur mäßig leid.“

